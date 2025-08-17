お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼と生出演。テーマパークでの「プライオリティ・パス」について私見を述べた。

小木はテーマパークで並ぶ行為について「200分待って、安く入れれば？ だってお金ないもん」と持論を展開。すかさず矢作が「時は金なり、だよ」と反論した。

小木は「でもそこで、倍ぐらいの値段でどれぐらい並ぶかだよね。200分だったものが100分？ 俺は100分ぐらいは待てるんだよな。家族で行くと…何人かで行ったら待ち時間がみんなの楽しい時間になるから。待ってる時間が一番充実した時間になるのよ。100分ぐらいならね」と主張した。

そして短い時間でアトラクションに入れる「プライオリティ・パス」について言及。「横を抜けられないんだよ。あれが嫌なんだよな。子供子供の関係よ。大人だけで行けばまぁ大人の大人だなって思うかもしれないけど、俺が子供連れて入っちゃったら、うちの子供にもよくないし、教育的にね。あれは絶対見せたくない、だから絶対並ぶよ」と語った。

さらに「じゃなきゃ、並んでる子供がかわいそうすぎる。あれはすごい悪い影響を与えていると思う」「親が比較されているみたいな感じを子供にさせたくない」などと続けた。