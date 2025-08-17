◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日 ▽３回戦 日大三９―４高川学園（１６日・甲子園）

日大三（西東京）は７年ぶり、関東第一（東東京）は２年連続の８強。準々決勝の組み合わせ抽選が行われ、春夏通算５度目の東京対決が実現した。

最後の打者を左飛に仕留めると、日大三の右腕・近藤優樹は安どの笑みを浮かべた。１０安打を浴びながら４失点、１２３球の粘投で２戦連続の完投勝利。仲間の投手陣には冗談めかして「マウンドは譲らないから」。言葉を現実にした。

立ち上がりに１点を失ったが、直後に味方が５得点。その後はリードを許さず「野手が打ってくれたから。ありがたい」。１７１センチ右腕は１３０キロ中盤の直球と多彩な変化球を丁寧にコーナーに集めた。ホームベース上にバットを立て、ボールを当てて倒すという独自の練習法でコントロールを磨いた。幼少期から磨き上げた制球力を生かし、粘り強く投げ切った。

チームは７年ぶりの８強入り。２学年上の先輩・安田虎汰郎投手（早大２年）が２３年夏に敗れた３回戦を突破し、憧れの背中を追い抜いた。「あの存在を越したので『よっしゃ！』って思いがある」。入学直後から安田が引退するまでの４か月間、一緒に練習し、入浴後の自由時間には野球談議。地方大会前には「お前らならやれる」と激励を受け「やってやろう」と自分を奮い立たせた。

三木有造監督（５１）は「近藤のチームです」と全幅の信頼を寄せる。「プレッシャーもあるが、やることは変わらない。任されたところをしっかり投げ切る」。名門のエースは聖地のマウンドを誰にも譲らず、目標の日本一を達成する。（高澤 孝介）

◆近藤 優樹（こんどう・ゆうき）２００７年７月２３日、東京都生まれ。１８歳。幼稚園の年中で野球を始める。両国中では東京青山シニアで投手。日大三に進み、１年秋に背番号１８で初めてベンチ入り。２年秋から背番号１０で、今大会から１番を背負う。１７１センチ、８１キロ。右投右打。

▼５度目の東京対決 日大三、関東第一がそろってベスト８進出、第２試合での対戦が決まった。夏の甲子園で東京が東西２代表になった７４年以降、２校ともに８強進出は、１５年関東第一・早実以来、５度目。

また、東京勢同士の対戦は、７２年春決勝で日大桜丘が、連覇を目指した日大三に●５―０。兄弟校対決に勝利。夏は７７年２回戦で、早実が前年Ｖの桜美林に４―１。９５年準々決勝で帝京（この年Ｖ）が●８―３創価。１０年３回戦で関東第一が●１０―６早実に次ぎ、春夏通算５度目だ。

▼３人目の２ケタ被安打勝利 日大三・近藤優樹が１０安打（４失点）を許すも完投勝利。春夏の甲子園大会で、日大三投手陣が２ケタ安打されながら勝ったのは８度目。このうち、１人で１０安打以上を許して勝利投手は、４０年夏１回戦・大分商戦（延長１８回）の木村三郎が１８回、被安打１１（１失点）。１１年夏２回戦・開星戦の吉永健太朗が９回、被安打１５（８失点）でともに完投勝ちしたのに次ぎ、３人目。