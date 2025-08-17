本日8月17日（日）よる10時30分〜第6話を放送 読売テレビ・日本テレビ系 日曜ドラマ「DOCTOR PRICE」（毎週日曜よる10時30分放送/各話放送終了後よりTVer配信あり）。

本作は、漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、“痛快×医療サスペンス”ドラマ。「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成を演じる岩田剛典。そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする夜長亜季を演じる蒔田彩珠。2人がバディを組み、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく物語。

前回の第5話ラストでは、銅坂麻衣（菊池日菜子）のオペ中に不測の事態が起こり、倉持（坪倉由幸）が“TPAR（トパール）術”をやめようとしたこと、しかし倉持がイヤモニを通じて、何者かから指示を受けていたこと、その後の隠ぺいまでを指示した黒幕がいることが次々に判明。鳴木は倉持を連れて極東大学病院の幹部が集まる会議に乗り込み、3年前のオペ報告書にサインが残る院長・天童（篠原涼子）と視線をぶつけ合うのだった…。

鳴木の父・将成（林泰文）を自殺へと追い込んだ黒幕の正体がついに明らかとなる第6話の見どころと、新たな場面写真を公開！

そして、物語のクライマックスに向けてドラマを彩る第7話〜10話のゲスト出演者を一挙情報解禁！

＜第6話見どころ＆場面写真＞

極東大学病院の院長・天童や網野（ユースケ・サンタマリア）ら幹部が集まる会議に、倉持を連れて乗り込んだ鳴木。3年前の医療過誤の真相──執刀医は父・将成ではなく倉持だったこと、予定通り“トパール術”が実施されたこと、隠ぺいを指示した者がいたこと──を明かし、オペ報告書の天童のサインを指し示して、指示した人物は天童ではないか？と暗に示した。「その人物の名前を今、明らかにできますか？」と網野に問われた倉持が口を開きかけたとき、天童が「本件は私が預かります」とその場を制するのだった──。

ある日、「Dr.コネクション」に北見まもり（成海璃子）とその父・石上倫志（新納慎也）がやってくる。石上道徳（三浦貴大）に転職相談を断られたという倫志を、まもりが鳴木に求職者として紹介するためだった。そんな倫志は国から理不尽に資格を奪い取られた過去があると語り……。

そんな中、倉持がドイツへと旅立つことを知った鳴木。それは、真相が確定しないうちに海外へ逃がし処分をあやふやにする…という天童の策略だと思われた。鳴木は倉持に全てを明らかにするよう訴えるも、倉持は、“あの日の映像記録も音声も全て奪われた”ことを明かし、「戦える相手じゃない。従うしかないんだよ！」と吐き捨てその場を立ち去るのだった…。

黒幕の存在が確実となる中、鳴木は“トパール術”に用いるスティフトを開発している“スティファー社”を探るべく、夜長に重要なミッションを言い渡す。父を自殺へと追い込んだ医療過誤の真相、そして黒幕の正体がついに今夜、明らかとなる──！

＜第7話〜10話ゲスト＞

●第7話ゲスト

・年俸4000万での転職を希望する産婦人科医・水戸花実役に、村川絵梨

・病院経営が主力事業の旅行会社「EXトラベル」社長・日和一路役に、青柳翔

●第8話ゲスト

・因島メンタルクリニックの院長で精神科医・因島善治役に、板尾創路

・因島メンタルクリニックのオーナー・首藤秤役に、前川泰之

●第9話ゲスト

・極東大学病院での勤務歴がある腫瘍内科医・川辺千鶴役に、雛形あきこ

●第10話ゲスト

・医療機器メーカー「スティファー社」会長・芝浦誠一郎役に、升毅

・医療専門の清掃会社「誠浄クリーン」社長・浜崎哲夫役に、永岡佑

そして、とある記者・近藤大輔役に、細田善彦の出演が決定！

彼らは、鳴木が追う“父の死の真相”、そして“隠された医療過誤の真相”にどう関わってくるのか？

＜「DOCTOR PRICE」概要＞

◆脚本 小峯裕之 本田隆朗

◆演出 山本大輔 木村ひさし

◆音楽 河野伸

◆主題歌 Omoinotake「フェイクショー」（Sony Music Labels）

◆チーフプロデューサー 中間利彦

◆プロデューサー 多鹿雄策 平体雄二（スタジオブルー） 郄橋亜美花（スタジオブルー）

◆制作協力 スタジオブルー

◆制作著作 読売テレビ

◆原作 原作：逆津ツカサ 作画：有柚まさき

「DOCTOR PRICE」（双葉社 アクションコミックス）

