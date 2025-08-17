◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日 ▽３回戦 山梨学院１４―０岡山学芸館（１６日・甲子園）

「ジャイアント菰田」が投打に大暴れだ。最速１５２キロを誇る山梨学院の二刀流右腕・菰田陽生（２年）が岡山学芸館戦に先発し６回途中１安打無失点。打っては４打数３安打３打点で、初の夏８強に貢献。１９４センチ、１００キロの逸材に吉田洸二監督（５６）はプロレス団体からオファーが届いたと明かした。

遊撃手の頭上を襲う低く痛烈なライナーが、一瞬で左中間フェンスまで到達した。２点リードの５回、４点を加えなお２死二塁。菰田は１９４センチ、１００キロの大きな体を躍らせ、一気に三塁へ。適時三塁打に「芯で捉えて、しっかり打つことができた。初戦で打てなかったので、よかった」。吉田監督は「甲子園が壊れるかという勢いだった」と喜んだ。

聖光学院との初戦（１２日）は３打数無安打も、スイングスピードはチームトップの１５０キロ。プロの超一流でも約１６０キロとされ、吉田健人部長（２８）は「高校生では、なかなかいない」。岡山学芸館の森下絢心（けんしん）遊撃手は「打球が速すぎて目に入らなかった」と驚きを隠さなかった。

マウンドでは長身を生かし角度のある直球を投げ下ろした。５回２／３を１安打０封。１５０キロを２度マークした。初戦は、長い回数を投げることを考えて出力は８割程度。最速も１４７キロだったが「相手が分析してくるなか、自分も出力を上げなければ打たれる」と序盤からほぼ全開だった。

「二刀流を目標に頑張っている。甲子園という舞台で、自分のプレースタイルを発揮できたのはよかった」。全てが規格外の１６歳には「プロレスの団体から声がかかりました」（吉田監督）。菰田の足の大きさは３２センチ。元巨人投手で日本プロレス界の英雄、故・ジャイアント馬場さんは同３４センチでわずかに及ばないが、存在感は圧倒的。高校野球という枠を超えて、熱い視線が注がれている。

チームは１１度目の出場で初の８強進出。昨夏の覇者・京都国際との準々決勝では、センバツでマークした最速１５２キロの更新と、豪快な一発への期待が高まる。身長と同じく、菰田の可能性はまだまだ底が見えない。（浜木 俊介）