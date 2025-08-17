◇女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 第２日（１６日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

７位から出た新人の寺岡沙弥香（２２）＝フリー＝が８バーディー、２ボギーでツアーベストスコアの６６をマークし、通算１０アンダーで自身初のトップに立った。ミスショットを引きずらない「アホなふり」大作戦が奏功。３週前の大東建託・いい部屋ネットレディスで最終日最終組から２８位に終わった悔しさを胸に、入谷響（１９）に続くルーキーＶへ逃げ切りを図る。６５で回った柏原明日架（２９）＝富士通＝が首位に並んだ。

ホールを追うごとに寺岡の笑顔は輝きを増し、最後に首位を捉えた。１８番で３メートルのフックラインを読み切り連続バーディー締め。自身初のトップに「なんか面白い。そういうタイプの人じゃないので、ちょっとビックリ」と、まずはにかんだ。ゴルフはもちろん、トークにも切れがある。「今週はミスショットした時ほど、アホなふりです」。関西弁で明るく言った。

失敗について考えこむことをやめ「アホになって自分の脳をだます」ことに今大会は挑んでいる。まず１番。絶好の位置からの第２打がピン左方向へ大きくそれた。今までなら引きずる場面も、今週は違う。「なんでミスしたのか、わかりませ〜ん！」。５番で短い距離のパーパットを外した瞬間だけ「なにしてんねん」と怒りが沸騰したが、他は「アホ」を貫いた。この日は５回ほど「わかりませ〜ん」の復唱でミスを断った。

「大東建託―」の悔しさをぶつける時が来た。「あの時はあいまいな気持ちでプレーしていた。今週は勝ちたいって思いながらプレーしている。どんな気持ちになるんやろうって、実験してみようと思って」。６月に入谷響がルーキー一番乗りの勝利を手にした。昨年のプロテストでトップ通過を果たしたのが寺岡だった。強い気持ちと適度な脱力感で、大混戦を逃げ切る。（高木 恵）

◆寺岡 沙弥香（てらおか・さやか）２００２年９月１４日、大阪・高槻市生まれ。２２歳。大阪学院大高卒。４歳からゴルフを始め、２２年の日本女子アマチュア選手権優勝。プロテストは３度目の挑戦となった昨年にトップ通過。今季最高成績はヨネックスレディスの３位。尊敬するゴルファーは宮里藍。趣味は料理。１５３センチ、６２キロ。