◆第２７回新潟ジャンプステークス・ＪＧ３（８月１６日、新潟競馬場・芝３２５０メートル）

第２７回新潟ジャンプＳ・ＪＧ３が１６日、新潟競馬場で行われ、１番人気のインプレスが障害重賞初制覇を決めた。管理する佐々木晶三調教師（６９）＝栗東＝は、史上８人目となるＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成。１馬身差の２着にサイードが入り、前田幸治氏の所有馬によるワンツー決着となった。

来春で定年引退となる名伯楽に、新たな勲章が加わった。キズナやタップダンスシチーなどのＧ１馬を育てた佐々木調教師は、１５年小倉サマージャンプを勝って全１０場重賞制覇にリーチ。１０年後、新潟重賞ラスト参戦（新潟２歳Ｓと新潟記念は出走予定なし）で欲しかったタイトルを射止めた。レース史上３人目の連覇を果たした小牧と抱擁した指揮官は「ラストチャンスだったし、最後は『落ちないでくれ』と見ていた。これにて廃業（笑）。感無量です」とジョークを交えて喜びを爆発させた。

指揮官の強い思いが伝わった。向こう正面で強気に動く横綱相撲。軽快に逃げるマイネルエールを最終障害でかわすと、ライバルを１馬身差で振り切った。小牧は「自信を持って乗りました。デビューからずっと面倒を見ていただいてますし、このレースにかける気持ちが強かったので」と安どした。

インプレスの馬名の由来は『印象付ける、感動させる』。父は佐々木師をダービートレーナーにしたキズナだった。「ドラマチック。最後の最後でこういう馬が出てくるとはね」と歴史に名を刻んだ親子に思いをはせた。次は東京ハイジャンプ・ＪＧ２（１０月１９日、東京）で重賞連勝を目指す。（浅子 祐貴）

インプレス 父キズナ、母ベアトリス２（父ドクターフォン）。栗東・佐々木晶三厩舎所属の牡６歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算２５戦９勝（うち障害８戦５勝）。総獲得賞金は１億７１４０万２０００円（うち障害１億４０３万５０００円）。重賞初勝利。馬主は前田幸治氏。