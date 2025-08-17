◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日 ▽３回戦 京都国際３―２尽誠学園（１６日・甲子園）

京都国際・西村一毅の姿は、女房役・猪股琉冴の目に「別人のよう」に映っていた。１点リードで迎えた最終回。１番から始まる打順に、左腕は「ヒットが出ると流れがいく。全員、三振を取りに行きました」と狙いを一点に定めた。直球で２人を仕留めると、最後はスライダーで圧巻の３者連続空振り三振。聖地５連勝で、２年連続８強の立役者となった。

１６０球で完投した健大高崎（群馬）戦から中２日。１―２と逆転された直後の６回にマウンドに上がると、球場の雰囲気は一変した。内野安打２本でいきなり２死満塁とされたが、後続を三飛に打ち取り、無失点。７回以降無安打で試合を落ち着かせると、８回、２年生の３番・小川礼斗が「西村さんが点を取られるとは思わなかった。安心して攻撃につなげられた」と、逆転の２点適時打を放った。京都大会から５度目の逆転勝ちだ。

「流れが悪いと、３者連続三振、チームに勢いをつける投球ができて初めてエース。森下（現ＤｅＮＡ）はそういうこともできた」。２１年夏４強の先輩左腕に憧れて入学した西村に、小牧憲継監督（４２）はそう言い続けてきた。この日の甲子園は尽誠学園を後押しする雰囲気だったが、「アウェーの方が楽しい。気合が入る」と余裕の表情。指揮官は「今日の西村の姿からは、エースに成長したなと熱いものを感じた」と目を細めた。

再び中２日で臨む準々決勝は、この日１７安打の猛打で勝ち上がった２３年センバツＶ校の山梨学院が相手だ。「１番を着けているからには、一気に流れを持ってこれるようなピッチングをしないといけない。そこが自覚だと思う」と西村。史上７校目の連覇まで、マウンドを守り続ける。（瀬川 楓花）