75歳イベントP、後期高齢者になり数多くの病院に通う日々 99歳で逝った母は国鉄の婦人部長
イベント・出版プロデューサーの残間里江子氏が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
残間里江子氏 ＝テレビ朝日提供
イベントや出版プロデューサーとして活躍する残間氏。現在75歳で後期高齢者になり、数多くの病院に通っているそうだが、今ではうまく病気と付き合っているという。
そんな残間氏には10年前に99歳で逝った母親がいた。もともと国鉄の労働組合の婦人部長だった母は、晩年も元気で80代でシナリオ教室に通っていたという。今でもその母親の遺した含蓄のある言葉に元気づけられるそう。
