お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（45）が、12日に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。ひそかに、怪談話でブレークしている芸人を紹介した。

この日は「クズ芸人が引き起こした人怖怪談」と題して、久保田の他に、鬼越トマホーク・金ちゃん、中山功太がゲスト出演。そこで久保田は「彼、すごいんですよ」と中山功太を紹介した。

久保田は「営業とか一切ない時期に、怖い話1本に絞って、怪談話の全国大会みたいなところで3連覇」と、中山が語る怪談話の“実力”を紹介。

中山も「この前、別のユーチューバー・たっくーさんがやるもの凄い大きな大会で普通に優勝して、賞金300万円もらいました」と加えた。

これには、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルも「そんなに特化できるんですか？」と驚きの表情を浮かべた。

先日、中山がラジオにゲスト出演した際には、「でっかいトロフィー持ってきて、“怪談−1グランプリのチャンピオンになった”」（久保田）と紹介したそうで、ナダルも「そんな押し出してないですよね？」と初耳だったと反応。中山は「僕はお笑いも好きやけど、怪談も真面目にやりたいので」と話していた。