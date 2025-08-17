¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA¡¡ºÇ¶¯¤ÎÃË¡¦¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ÎÁ´ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ºÀä¶«¡Ö¤Á¤¯¤·¤ç¡¼¡ª¥Á¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¤Îà£Ô£è£å¡¡£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ìá¤³¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢³¤³°±óÀ¬¤Ë½Ð¤ë¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ë¡¢¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¡ÊÅö»þ¤ÏÂçÏÂÅÄÐÒ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÇÔËÌ¡£°ÊÍè¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ·É¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤¬¡¢³¤³°±óÀ¬¤ò·èÃÇ¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢£±£¶Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¡Ö¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò²õ¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤é¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ÎàÁ´ÎÏá¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤«¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤«¤é¥µ¥Þ¡¼¥½¥ë¥È¥¥Ã¥¯¤ä¥¢¡¼¥à¥É¥é¥Ã¥°¡¢²óÅ¾¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ËµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤È¡¢¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬ÃæÈ×°Ê¹ß¡¢¤ä¤ä¼ºÂ®¤ò¸«¤»¤¿¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£¤µ¤é¤Ë½ªÈ×¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤òçÓ¤á¤ë¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤äÇ®¤¯ÊúÍÊ¤À¡£¤½¤³¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥ó¥¨¥Ã¥¸¡¢£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ì¤ÎÁÔ¹Ô¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö¤Á¤¯¤·¤ç¡¼¡ª¡¡¥Á¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¡ª¡¡¤Á¤¯¤·¤ç¡¼¡ª¡ª¡ª¡¡¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ÎÁ´ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥Þ¥Ã¥È¤òÃ¡¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¡ª¡¡ËÍ¡¢¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤¬Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Âç¤Î»ú¤Î¤Þ¤Þ¡Ö£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ä¡£¤ªÁ°¡¢¤¼¤Ã¤Æ¤¨¶¯¤¯¤Ê¤ì¤è¡£¤ªÁ°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Í¤¨¤«¤é¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£Ô£²£Ë£Ø¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤¾¡£´èÄ¥¤ì¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¡×¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤Ë¸ª¤òÂß¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö³¤³°±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¯¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤«¤é¡Ø´èÄ¥¤ì¡Ù¤Î°ì¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ª¡¡Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤¾¡£´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¤½¤ì¤òÍê¤â¤·¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤«¤é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ì¤è¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¡ª¡×¤È´üÂÔ¤Î»ëÀþ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£