8月14日、タレントの小島瑠璃子（31）が“別人級”にイメチェンした近影をInstagramで公開。ネットで驚きの声があがっている。

7月、自身のInstagramで金髪姿を公開し注目を集めた小島。今回の投稿では《髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ》と報告し、《あっという間に8月も中盤 8月後半も頑張りましょう》と呼びかけた。

小島がこれまで公開してきたのは、ブリーチしてから時間が経って髪の根本が少し黒くなっている写真だった。しかし、今回披露された近影では根本もきれいなブロンドに。色も白に近いホワイトブロンドに変わっている。また、これまでよりもメイクで眉を太く書いており、印象がガラリと変わっていた。

「小島さんは6月上旬、一部週刊誌に金髪姿がキャッチされ、ファンを驚かせました。その後、SNSで金髪姿を公開して1カ月ほど経ちましたが、いまだに見慣れないというファンも多いようですね。

色だけでなく、ヘアスタイルも変わっています。これまでは前髪をかきあげたり、耳にかけたりすることが多かったのですが、今はストレートでさらっとおろしたワンレンのセミロングです。これまでの小島さんにあまりイメージのない髪型なので、大幅な“イメチェン”にビックリする人が多いようですね」（芸能関係者）

新たな一面を見せた小島。Instagramのコメント欄には、こんな声が寄せられている。

《ホント、イメージが全然違うよ》

《コジルリに見えない》

《え、どちらさん？》

《誰だかわからなかった》