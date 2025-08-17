

以前、“富士山コンビニ”として外国人観光客が殺到した富士吉田のローソン（筆者撮影）

【写真】一時は“迷惑行為”も横行していた、「富士山コンビニ」の現在

富士山の麓に位置する、山梨県富士吉田市。もともと富士登山の玄関口として賑わい、硬くてコシの強い「吉田うどん」でも知られています。この街が最近、2つの点で注目されています。

1つは、2025年1〜3月に放送されたドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系列）のロケ地となったこと。

そしてもう1つは、近年、外国人観光客を多く集めており、オーバーツーリズム問題で取りざたされるようになったことです。

ホットな話題を集める注目の街、真夏の富士吉田を訪れてみました。

【写真を見る】一時は“迷惑行為”も横行していた、「富士山コンビニ」の現在（38枚）

なぜ「吉田ルート」に外国人が殺到？

環境省では、富士山の4つの登山ルート（吉田ルート、須走ルート、御殿場ルート、富士宮ルート）に赤外線カウンターを設置し、登山者数調査を実施しています。

うち富士吉田サイドの「吉田ルート」は、山開きが7月1日と最も早く、かつ1日あたりの登山者数が最多です。調査によると、2000〜3000人ほど登っているようです。

2025年からは本格的な入山規制が実施されています。入山料が4000円、人数規制は1日4000人となり、時間制限も設けられるなど、いわゆる「弾丸登山」の防止に向けた規制も導入されました。

2024年の吉田ルートでの入山が約11万5000人でしたので、今シーズンがどのように推移するか、注目です。

そしてさらに注目すべきは、その外国人比率です。吉田ルートでは2015年は約21％だったのが、2024年の調査では、42%ほどに上昇したといわれています。

下山者に対するアンケート調査によると、吉田ルートを利用した外国人の国籍は約50カ国におよび、国籍別には台湾からの来訪者が最も多かったとのこと。これは東京から吉田口の富士山五合目まで直通バスがあることや、鉄道でも富士吉田までのアクセスがいいことが要因として挙げられるでしょう。



富士山の「吉田ルート」から入った五合目付近（写真：ケイセイ／PIXTA）

鉄道で行く場合、富士山麓電気鉄道（2022年に「富士急行」から改称）を利用して、その名も「富士山駅」（こちらも2011年に「富士吉田駅」から改称）で下車。

このネーミングのわかりやすさも、他のルートと比較して、外国人観光客を富士吉田により集める結果に繋がっていると考えられます。

それでは、そんな富士吉田とその周辺スポットにおいて、特に外国人観光客を集める場所の秘密に迫りたいと思います。



赤い鳥居が目を引く「富士山駅」（写真：ぽてぷ／PIXTA）

レトロ商店街として外国人に大人気

外国人から人気の「これぞニッポン」と言える風景・富士山と桜、そして五重塔を同時に眺められるのが、「新倉山浅間公園」の展望台です。

日本人にもあまり知られていなかったこちらは、2015年にアメリカの旅行写真家、エリア・ロカルディ氏によって、「世界中のカメラマンが死ぬ前に訪れなければならない21の場所」の9位に選ばれたことがきっかけで、以来、外国人観光客が急増しました（当時、日本からは2カ所選ばれ、「富士山」が9位、「京都」が18位）。



「新倉山浅間公園」は、春になれば満開の桜と五重塔越しに富士山を望むことができます（写真：まちゃー／PIXTA）

筆者がとある夏の日の午後に訪れてみると、展望台にいた50人ほどの中に、日本人は筆者を含めて3人ほどしかいませんでした。

富士山麓鉄道の下吉田駅から徒歩15分程度。手軽なハイキングルートで、そのアクセスのよさも魅力でしょう。夏ということで桜は緑一色でしたが、五重塔「忠霊塔」越しの富士山の展望は素晴らしく、誰でも“映える写真”を撮影することができます。



2009年にリニューアルされた「下吉田駅」。レトロな雰囲気を残しながらもスタイリッシュな駅舎は、工業デザイナーの水戸岡鋭治さんがデザインしました（筆者撮影）



緑が生い茂る、真夏の「新倉山浅間公園」から見た富士山（筆者撮影）

続いて、同じ下吉田駅からお隣の月江寺駅近くまでに至る本町通りは、「富士みち」とも呼ばれ、レトロな商店街が続いています。

その名の通り、富士山に向かって一直線に進む商店街ということで、レトロな商店街の看板と、富士山の美しい姿を一緒に収めたフォトジェニックな写真を撮ることができます。

こちらも日本人というよりは、どちらかと言うと日本的な風景を求める外国人観光客の人気が高く、筆者が訪れた日は、外国人観光客が安全に横断できるように警備員が2人配置されていて、特に混乱は見られませんでした。



「本町通り」のレトロな商店街（筆者撮影）



通りからは迫力ある富士山が望めます（筆者撮影）

迷惑行為が問題となった「河口湖町のローソン」の今

そして、すっかりオーバーツーリズムを象徴する場所となったのが、お隣の河口湖町にある「ローソン」です。

ローソンの店舗の青と、屋根に乗っかるような形の富士山の青が絶妙なコンビネーションとなり、いかにも日本的な風景として、インスタグラムや中国のRED、Weiboなどで紹介されたことをきっかけに、2023年頃から一躍有名になりました。

まさに日本人が思いつかない発想で、観光地でもないのに観光客を集めた事例として関係者に衝撃を与えました。

特に、富士山麓鉄道の終着駅・河口湖駅から近い「ローソン河口湖駅前店」に外国人観光客が殺到。

一時期、街が安全対策として、写真が“映えない”ように黒い幕を張っていたことで有名になりましたが、現在は横断防止の柵があるだけで落ち着いてきているように感じます（その後、横断防止のための「幕」が設置されましたが、撮影は可能なようです）。

実は少し離れた「ローソン富士河口湖町役場前店」でも似た風景を見ることができるのですが、駅前と比べて人は少なめな印象でした。



筆者が訪れたときはあいにく雲がかかってしまっていましたが、コンビニの屋根越しに富士山が見えます（筆者撮影）



一時期よりは撮影する人も少なめの様子（筆者撮影）

ドラマ『ホットスポット』が撮影された名所

そして、富士吉田の最近の話題は、ドラマ『ホットスポット』のロケ地としての盛り上がりです。前述のレトロな商店街が、何とも言えない雰囲気を醸し出しており、ドラマに花を添えています。

このドラマは、市川実日子さん主演、バカリズムさん脚本。「東京03」の角田晃広さんが演じる、「私は宇宙人」だと話す「高橋」と繰り広げる、“地元系エイリアン・ヒューマン・コメディー”です。

レトロ商店街として知られる「本町通り」もドラマに登場します。筆者が個人的に好きなのは、通りから一本入ったところにある「東裏」「西裏」と呼ばれる地区。まさに昭和がそのまま残された、落ち着いた雰囲気が魅力です。

特に「西裏」は、かつて関東屈指の歓楽街として栄えた富士吉田の雰囲気をよく残していて、街角に味のある飲食店が点在しています。



風情ある店が連なる「本町通り」の西裏地区（写真：西裏 富士吉田の公式サイトより）



ネオン光る夜の雰囲気もいい感じです（写真：西裏 富士吉田の公式サイトより）

そして、その中の1つ、商店街近くにあるレトロ喫茶店「もんぶらん」は、中でもファンの間で聖地となり、巡礼客が絶えません。同店はドラマ放送前から純喫茶として人気のお店で、常に行列ができています。1980年創業で、看板メニューのパフェは種類が豊富です。

また、富士山駅近くの「金鳥居」もドラマのロケ地。吉田ルートへ至る富士山への玄関口となっている鳥居で、富士山の信仰の世界との境界線でもあり、古来、富士山を参拝する人々にとっての「一の鳥居」となっていました。

他にも、富士山をバックにした「平成通り」や、月江寺駅近くのパワースポットで、菅原道真公などが祀られている「市杵島神社」など、富士吉田の名物観光地も舞台として登場しました。



行列ができていた純喫茶「もんぶらん」（筆者撮影）



富士山駅近くに位置する「金鳥居」（筆者撮影）



「市杵島神社」はパワースポットとして参拝客を集めています（筆者撮影）

山梨県民にとっての「ふるさと」



この連載の一覧はこちら

さらに、ドラマには山梨県独特の文化ともいえる場所が登場。「ハッピードリンクショップ」です。

県内の国道沿いなどに数多く点在する、飲料の自動販売機が設置された駐車場スペースで、アニメ『ゆるキャン△』にも登場しました（作中では、「ラッキードリンクショップ」という名前でした）。山梨県民にとっては、昔懐かしいふるさとを感じる場所です。

筆者は以前、県内の旧甲州街道を徒歩で踏破した経験がありますが、そのときにも幾度となくお目にかかり、水分補給やひとときの休憩でお世話になりました。



地元民なら誰でも知っている「ハッピードリンクショップ」。写真はアニメ『ゆるキャン△』に出てくる「ラッキードリンクショップ」を再現したスペース（筆者撮影）

夏山シーズンをピークに、現在、観光客数が一年で最も多い時期に入っている富士吉田。ピーク時間帯や定番の場所を外して訪問することで、快適に楽しむことができます。

聖地巡礼は、地元の方に敬意を払い、ルールや節度を守りながら行いたいものです。

（古関 和典 ： ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家）