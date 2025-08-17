阪神３―０巨人（セ・リーグ＝１６日）――阪神の村上が今季３度目の完封勝利で、２年ぶりに１０勝到達。

一回に森下の２ランで先制し、三回に大山の適時二塁打で加点した。巨人は２安打と打線が沈黙した。

この試合の重みは、巨人の誰もが身に染みていた。ユニホームの背中には、長嶋茂雄さんの永久欠番「３」。「みんな、その重圧に負けてしまったかな」と阿部監督。後手に回ったチームに、劣勢をはね返す瞬間は訪れなかった。

抜群の精度で低めに球を集めた村上を攻略する糸口がつかめない。衰えない球威にも押され、二塁を踏むこともできず、わずか２安打で完封負け。屈辱を深く胸に刻んだのは、他でもない、復帰当日に４番三塁を託された岡本だろう。

５月６日に左肘を痛め、長期離脱を余儀なくされた。監督は「急いでこの日に合わせてきてくれたと思う」と心中を推し量る。しかし、「中途半端に戻るのは意味がない」と腹を据えていた主砲は少なくとも、全てを背負う覚悟とともに一軍の舞台に戻った。３打席に立って無安打、１四球。特別な日に勝てなかった現実を受け止め、「なんとか明日頑張りたい」と続けた。

張り詰めた空気が漂った一戦は、若手にも教訓を残した。先発した２４歳の井上は、森下の２ランと大山の適時二塁打で序盤に３点を失った。武器のはずの直球を信じ切れず、甘くなった変化球を仕留められた。失意の井上は「誰もが投げられない試合に投げさせてもらった。これからの成長に絶対につなげたい」と、抜てきの意味に思いを向けた。

試合後、グラウンドに整列した選手たちは、最後まで後押ししてくれたファンへ頭を下げた。昨季から本拠地では勝敗を問わず、試合後の礼を欠かさない。感謝とともに、一人ひとりが次戦への誓いを立てる儀式でもあるだろう。勝利を渇望し続けた長嶋さんの遺志は引き継がれていく。（平山一有）

巨人・阿部監督「とても残念。（長嶋さんには）たぶん、めちゃくちゃ怒られるんじゃないですか。（岡本が復帰し）これから少しずつ打線が落ち着いて、チームも落ち着いていく。そういう良い方向に進んでくれればいい」