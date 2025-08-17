¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡Û²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡¡Ï¢ÇÆÁË¤ó¤ÀÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖEVIL¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤éŽ¤¤¿¤Ö¤ó²¶¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¿ÈÅê¤²¤¹¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£±£¶ÆüÍÌÀÂç²ñ¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÇÁ°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ÌµÇ°¤Î½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£±°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¼Ô·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£³°Ì¤ÎÃÝ²¼¤ò·Þ·â¡£ÆÀ°Õ¤Î´ØÀáµ»ÃÏ¹ö¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÑ·¿¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¡¢»°³ÑÄù¤á¤ËÊá³Í¤·¡¢ÃÝ²¼¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤«¤é¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¾å¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¿âÄ¾Íî²¼¡£´í¸±¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤«¤é¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ÊÀû²ó¼°¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»Ë¾å£µ¿ÍÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤ÎÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÆ¨¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö²¦¼Ô¤¬·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£²¶¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢²¶¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ÎÃË¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê²¶¤ò»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂçÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£º£Æü¡¢¤ªÁ°¤Ï¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÝ²¼¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö²¦¼Ô¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é£Ç£±ÇÔÂà¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥¯¥½¤Û¤ÉºÇ°¤À¡£¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤Ë¡¢·è¾¡¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Á´À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥¤¥Ä¤ò£³£°ÉÃ¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢Í¥¾¡¥Æ¡¼¥×¤¬ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ñ¥Ö¤Ç½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡Ö²¶¤ÏÃÝ²¼¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À®ÅÄ¡ÊÏ¡¡Ë¡¢¡Ê³¤Ìî¡ËæÆÂÀ¡¢¤½¤·¤ÆÃÝ²¼¤À¡×¤È¡¢º£Âç²ñ¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿£³¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ÆËÉ±ÒÀï¤Î¸õÊä¤Ë»ØÌ¾¡£¡Ö¤â¤·£Å£Ö£É£Ì¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤óÂ¿Ê¬²¶¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¿ÈÅê¤²¤¹¤ë¤«¤é²¦ºÂ¤Ï¶õ°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£ºÇ°¤À¡¢Éé¤±¤ë¤Î¤ÏºÇ°¤À¡£Æ¬¤«¤éÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¥¯¥½¤Û¤ÉºÇ°¤À¡×¤È¡¢²¿¤À¤«¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¸ýÁö¤ë¤Û¤É¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£