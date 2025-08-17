Ｊ１・Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司（３６）が、チームの苦手タイプの克服を誓った。

１６日の町田戦（Ｇスタ）は０―３の敗戦。相手に公式戦１０連勝となるリーグ戦７連勝を献上してしまった。香川は０―２の後半開始から出場し、懸命に反撃の糸口をつくろうと奮闘したが「難しかった。相手もタイトに来ていた」。後半に１点を追加されて力尽きた。

香川は「チームとしては完敗だった。２年連続優勝しているヴィッセルでも今の町田に対して苦戦（１０日に０―２で敗戦）していたし、厳しい展開になると思っていたが、それも自分たちの実力。後半にチャンスはあったけど、それで返せないのを含めての実力」と力不足を痛感した。

この敗戦を受け、改めて課題を突きつけられた。「こういうフィジカルの強いチームに対してセレッソの相性は良くない。チームとして苦戦しているイメージがある。次はヴィッセル、その次はサンフレッチェで同じようなチームが続く。同じことを繰り返さないことが大事」と強調した。

Ｃ大阪は１６日の時点で９位。ホームでの神戸、広島との２連戦で上位争いに加わるきっかけをつかみたいところだ。