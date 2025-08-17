佐久間大介＆日村勇紀『サクサクヒムヒム』でHANAの魅力に引き込まれる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。8月16日の放送では、関連動画を含むYouTube総再生回数が1億回以上を記録する、話題沸騰中の7人組ガールズグループ、HANAを深掘りした。

番組冒頭でテーマが発表されると、日村は「花はわかるよ、そういう世界の話？」「お花を紹介するわけじゃないよね？」と、何のことなのか見当もついていない様子（笑）。一方の佐久間は「全クオリティがガチ高いモンスターグループですね」と、当然その存在について知っているようだった。

■日村、森三中・大島のHANA完コピ動画を観て困惑

番組には、推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”として、オーディションからハマりすぎて、最終審査ではMCも担当、さらに振り付けまで完コピするほどのHANAの大ファンだという、お笑いトリオ・森三中の大島美幸と、親子でHANAが好きすぎるあまり、娘を連れてテレビ収録にも行ったことがあるという、バドミントン元日本代表の潮田玲子が登場。

大島のHANA完コピ動画を観た日村は、「これすげ～、今変な感覚だな俺」「すげ～じゃなくて違うんだよ、俺本物知らないのに完コピから観てんのよ」と困惑する。

HANAを深掘りする上で、始めに知っておくべきなのがオーディション番組『No No Girls』だ。HANAのプロデューサーは、先日、自身最大規模のアリーナツアーを発表したラッパー/シンガーのちゃんみな。

ちゃんみなによる「全世界にいるNoと言われてきた人、または自分で自分にNoって言い続けている人、あなたの声と人生を聴かせてください！」というコンセプトから始まったオーディション番組『No No Girls』。年齢・身長・体重いっさい関係なしの完全実力主義で、なんと世界中から7,000通以上の応募が殺到した。

実力主義の厳しいオーディションを経て誕生したHANAには、いったいどんな魅力があるのか!?

■推しポイント(1)【自分に向けられたNoと戦い、夢を叶えたガールズグループ】

HANAの魅力のひとつは、オーディション番組でのドラマだ。“おしつじさん”の大島は「実は彼女たちにはつらい過去があります」「周りにNoと言われたり、自信がなくて自分に中指を立てちゃった子たちが、ちゃんみなさんの指導のもと、約1年かけてオーディションを戦っていくんです」と解説。

自身に「No」を突き付けてきた候補者たちが、今までの「No」に立ち向かいながらも奮闘する姿が胸を打つのだという。

実際にオーディション番組で語られた候補者の過去やコンプレックスを知り、日村は「熱くなる感情、すごいわかるわ」と共感。佐久間も「正直今のだけで僕、結構すごい、ウルッてくる感じあります」と、HANAが誕生するまでのドラマに感動するのだった。

■推しポイント(2)【デビュー前なのに全員が世界に通じる“実力の暴力”】

約1年間のオーディションの集大成として、Kアリーナ横浜で行われた最終審査も見どころ。佐久間は配信されていた最終審査の様子をすでに観ているらしく、「観て、“え、ヤバ”ってなりました」と語る。

“おしつじさん”の潮田は「2万人のお客さんを入れてのパフォーマンスで、最終のソロパフォーマンスは、ちゃんみなさんの楽曲で、演出も歌詞のアレンジも自由なんですけど、ちゃんみなさんの求める審査基準も前代未聞のハイレベルになってます」と、最終審査の難しさを語る。なんと課された審査基準は“私（ちゃんみな）を超せるかどうか”！

自身の過去の体験などを歌詞に込めた熱いパフォーマンスを披露する候補者たちの姿に、佐久間は「すごい、アレンジ歌詞とかもいいんだ！ そういうのもありで、やっぱ自分を歌ってるからこそ響くものがある」と、アーティストとしてのクオリティに感嘆。

日村も「これ、まだデビューしてないんだよね？ 彼女まだ」「もうすでに大ベテランのすごいパフォーマンスを観てるって感じ。信じられない、これがまだオーディション中だって」と、デビュー前にもかかわらず圧巻のパフォーマンスを披露する候補者たちに驚いていた。

■推しポイント(3)【スタジオにHANAメンバー登場！それぞれの実力がスゴすぎる！】

そして番組後半には、スタジオにHANAのメンバーが登場。CHIKA、YURI、KOHARUの3名を迎え、それぞれのメンバーの推しポイントを紹介していく。

まず、CHIKAの魅力として、“おしつじさん”の大島は「まずはですね、CHIKAちゃんの魅力といえば、ズバ抜けた歌唱力と声量」と紹介し、「ちゃんみなさんにも“他に取られなくてよかった”と絶賛されたそんな生歌をですね、ぜひサクヒムに聴いてもらいたいんですけど」と提案。

そして、デビュー曲「ROSE」を歌うCHIKAに、日村は「びっくりした、きれいな声だよね」「かっこいいもん、迫力がスゴいもん」と絶賛。佐久間も「圧倒的にラスボス感すごいね、きた～って」と、その声量と迫力にテンションが上がるのだった。

そして、YURIはちゃんみなにカリスマ性があると太鼓判を押されたメンバーで、クールビューティーな魅力を持つ。そんな一見クールなYURIだが、聴く者の頭に残る熱い歌詞を生み出す天才なんだとか。YURIの感動エピソードに日村も「何これ～、もうこんな一瞬でも“わぁ～”ってなった」と鳥肌が立つほど心打たれた様子。

また、KOHARUは実家がダンススクールで、ダンスの実力がピカイチのメンバー。歌やラップは未経験にもかかわらず、デビューを勝ち取ったKOHARUのボイトレ術をサクヒムが体験。

メンバーの実力を間近で見たサクヒムは、HANAの魅力にすっかり引き込まれているのだった。

TVerでは地上波放送分に未公開シーンを含めた特別版が無料配信中。ぜひチェックしてみよう。

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

毎週土曜23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』TVer

https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo/