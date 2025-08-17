BTSのJIN（ジン）が、韓国の、ファン投票によるアイドルランキング「アイドルピック（idolpic）」で、8月1週目の1位になった。

JINは4〜10日の「男子アイドル個人部門」で6万7944ピックを得て1位となった。韓国メディアのスターニュースはこのほど「ウイークリー投票でベストアイドルに選ばれたJINは、5月3週目から今月1週目まで、12週連続1位を達成し、ロングラン記録を続けている。ジンは各種人気投票で1位になる底力とともに、音楽チャートでも常に記録を立て、ソロアーティストとしての力量を示している」と報じた。

5月16日に発売した2枚目のソロアルバム「Echo（エコ）」のタイトル曲「Don't Say You Love Me」は世界最大音源プラットフォームSpotifyで3億ストリーミングを突破。またブラジルのメディアによるSECアワードで、「今年のインターナショナル男性アーティスト」など、世界各国のランキングでも1位に浮上している。

昨年6月に韓国軍を除隊後、多様なソロ活動を展開しおり、、6月28日から今月10日にかけては、初の単独ファンコンサートで、初のソロワールドツアーを大盛況で終えた。ソウル郊外の高陽（コヤン）コンサートから千葉と大阪、米国のアナハイム、ダラス、タンパ、ニューアーク、英国ロンドンと続き、10日のオランダ・アムステルダム公演で、9都市18回公演を終了した。

同メディアは「すべての公演が売り切れた。ビジュアルと実力を備えたアーティストとして、強力なソロでのパワーをもう1度証明した」と伝えた。