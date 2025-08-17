女優内田有紀（49）の実妹でタレントの澪奈（れいな＝29）が、16日配信のABEMA番組「NO MAKE」に出演。今後について語った。

番組では、静岡ラジオ番組でリポーターとしてデビューする場面に密着。2015年から芸能界の仕事を始め、東京で9年仕事をした後、昨年から静岡の実家に父母と住みながら、ローカルタレントとしてラジオのパーソナリティーやグラビアの仕事をしていることが紹介された。さらに、内田と澪奈は異父姉妹であることも明かされ、内田は年末年始などに実家で一緒に過ごすという。

澪奈は内田について「小さいときから姉の背中を見て育ったので、やっぱり憧れますね」と本音を漏らすと「姉がどこかしらで見てくれているとは思うので、他の仕事と一番違うところが、表に出るというお仕事なので、どこからしらで見て、応援してくれればうれしい」と語った。

スタッフからは、もし姉から「頑張っているね」と声をかけられたら、と聞かれると、澪奈は「それはたぶん、うれしくて泣くと思います」。現在の姉妹の日常については「仕事に関しては割り切って話さないので、姉とは。プライベートでは、どこにでもいる姉妹、みたいな感じでしか話をしないので、お仕事の話ができたら、ある意味、そこで認められた、じゃないですけど、そういう部分もあるのかな」と語った。

澪奈は、芝居は「姉のフィールド」と認め「そこで勝とうというのは絶対難しいと思うんです」と断言。「だったら自分はできる仕事、いただいたお仕事で全力で挑んでいくしかないかな、というのが、私の今の立ち位置なのかなと思っています」と今後について話した。

澪奈は今年7月、「ミスFLASH」のセミファイナリスト会見で、姉が内田であることを公表。「言いたかったというよりは、区切りを付けたかった、というのは確かにある」などと理由を語った。

番組はABEMAで見逃し配信も行っている。