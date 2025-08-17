本拠地パドレス戦

米大リーグ、ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でパドレスと対戦し、3-2で勝利した。この日は日本の大人気アニメ「鬼滅の刃」とコラボ。米専門メディアも「ドジャースタジアムでは鬼滅の刃の夜だ」と紹介している。

ドジャースタジアムに今、日本で最も人気があると言っても過言ではない男が降臨した。

米専門メディア「ドジャースビート」公式Xは、「ドジャースタジアムでは鬼滅の刃の夜だ」と投稿。この日のパドレス戦は「鬼滅の刃」とのコラボで、イラストがデザインされた限定キャップが先着4万人の来場者に配布された。試合前には主人公、竈門炭治郎も登場し大歓声を浴びた。

首位を争うパドレスという“鬼”との一戦でのイベントにファンも興奮。Xには「アメリカのMLB ドジャースのファンが羨ましい！！」「炭治郎がドジャースタジアムに！ 野球×鬼滅の刃のコラボ、最高すぎますね」「炭治郎もグローバル」「お！これは気になりますね！」などのコメントが寄せられた。

日本で大ヒットとなっている劇場版「鬼滅の刃 無限城編」は、9月に米国でも上映がスタートする。



（THE ANSWER編集部）