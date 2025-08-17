お布団にくるまって寝ている猫→『前足』を見てみたら…あまりにも『可愛すぎる瞬間』に1万いいねの反響「幸せな子だね」「いい夢見てそう」
今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、おやすみ中の猫ちゃんです。
可愛い寝顔の猫ちゃんの様子はXにて、23万回以上表示。1万3000件を超えるいいねを獲得しています。
【写真：お布団にくるまって寝ている猫→『前足』を見てみたら…】
可愛い寝顔
Xアカウント「marimo2021915」に投稿されたのは、すやすやと寝る猫ちゃん。お布団にくるまって寝ているのはまりもちゃんです。よく見ると、まりもちゃんが前足でお布団をぎゅーっと抱きしめて寝ていたのだそう。小さな子どものような可愛さがあります。
寝ているまりもちゃんは体のいろいろなところがピクピク動いていたそうです。猫も寝ているときに夢を見ると言われています、夢を見ているときは、体をピクピク動かしたり、寝言を言ったりするそうです。
まりもちゃんも夢を見ていたのかもしれません。見ているだけで幸せな気持ちになるまりもちゃんの寝顔でした。
可愛い寝顔にX民も絶賛
寝ているまりもちゃんを見たXユーザーたちからは「猫ちゃんの寝顔は人間を幸せにしてくれる」「いい夢見てそう！幸せだね～まりも嬢」「こ、これは〰️可愛すぎる」などの声が寄せられていました。
Xアカウント「marimo2021915」では、まりもちゃんと飼い主さんの日常が投稿されています。
写真・動画提供：Xアカウント「marimo2021915」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。