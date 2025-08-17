¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿Ç­

¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤¬Â³¤¯2020Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Michael Hutchinson¤µ¤ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎLouisa¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¯µï´Ö¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤Î¥¬¥é¥¹¥É¥¢¤Î³°¤Ë¥È¥éÇ­¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇÂç¤­¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£

2¿Í¤ÏÌµ»ë¤·¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÍâÄ«¤âÇ­¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥ãー¥Ë¥ãー¤ÈÌÄ¤­Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¾ì¤òÆ°¤«¤º¡¢Ì²¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¿å¤òÍ¿¤¨¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊª¤âÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¼¡¤ÎÌë¡¢2¿Í¤ÏÇ­¤ò²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¸Å¤¤¥Õ¥êー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÇ­ÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç­¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í­Ì¾¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÃµ¸¡²È¡¢¥¢ー¥Í¥¹¥È¡¦¥·¥ã¥¯¥ë¥È¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖShackleton¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë

¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÃæ¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ï¶ÛµÞ¼£ÎÅ°Ê³°¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÇ­¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¹¥­¥ã¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Shackleton¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò¤Í¤À¤Ã¤¿¤ê¥É¥¢¤òÂ­¤Ç°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬¼ª¤Î¸å¤í¤ò¤³¤¹¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ä¹¤¯ÉÔ°Â¤Ê¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç­¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Îµ¤À²¤é¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤·¤¿¡£

¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ÎÌë¤Ë¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÎ¹¤òÂ³¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×

2¿Í¤Ï¡ÖÇ­¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬

6½µ´Ö¸å¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤¿¤á¡¢2¿Í¤ÏÇ­¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£½Ã°å»Õ¤Ï¡ÖÇ­¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡ØÇ­¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²È¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ÎÇ­¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÁ°¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç­Squeak¤È¤º¤¤¤Ö¤ó»÷¤Æ¤¤¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×

¤Ç¤â¡ÖSqueak¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Î»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç­¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢6Ç¯Á°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ô¤¤¼ç¡£

¡ÖËÜÅö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤«¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦½Ã°å»Õ¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¨¡£»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°äÂÎ¤òËä¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

6Ç¯´Ö¤ÎÊüÏ²¤ÎËö¤Ë

¼Â¤ÏShackleton¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËSqueak¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»à¤«¤é¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£

¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Â¼¤Ë½»¤àSophie¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤¬¡¢Ä¹¤¤´Ö¤½¤Î»à¤òÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç»ö¤ÊÇ­¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤¬9ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë²ÈÂ²¤¬µÙ²Ë¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢Squeak¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¿Í¤¬¤´ÈÓ¤òÍ¿¤¨¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤Î³°¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¥È¥éÇ­¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Sophie¤Ï°äÂÎ¤òÄí¤ËËä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¤È¤³¤í¤¬ËÜÊª¤ÎSqueak¤Ï²È¤ò½Ð¤ÆÊüÏ²¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢6Ç¯¸å¤ËMichael¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î²È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤³¤ÎÇ­¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»à¤òµ¶Áõ¤·¤¿Ç­Squeak¤ÏËÜÍè¤Î¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Michael¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë»ô¤¤¼ç²ÈÂ²¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­Squeak¤Ï¤¤¤Ä¤â2¿Í¤Ë°¦ÁÛ¤è¤¯¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éSqueak¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÈºÆ¤Ó¡ÉË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤ÎËÁ¸±¹¥¤­¤ÊÇ­¤Ïº£¤âÀ¸¤­Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

