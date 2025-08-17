¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¡¢ºÇ¹â¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¡¡¼Â¤Ï¡Ø¼«¤é¤Î»à¤òµ¶Áõ¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡
¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿Ç
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤¬Â³¤¯2020Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Michael Hutchinson¤µ¤ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ÎLouisa¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¯µï´Ö¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤Î¥¬¥é¥¹¥É¥¢¤Î³°¤Ë¥È¥éÇ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
2¿Í¤ÏÌµ»ë¤·¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÍâÄ«¤âÇ¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥ãー¥Ë¥ãー¤ÈÌÄ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¾ì¤òÆ°¤«¤º¡¢Ì²¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¿å¤òÍ¿¤¨¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊª¤âÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼¡¤ÎÌë¡¢2¿Í¤ÏÇ¤ò²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¸Å¤¤¥Õ¥êー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÇÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÃµ¸¡²È¡¢¥¢ー¥Í¥¹¥È¡¦¥·¥ã¥¯¥ë¥È¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖShackleton¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë
¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÃæ¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ï¶ÛµÞ¼£ÎÅ°Ê³°¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÇ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Shackleton¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò¤Í¤À¤Ã¤¿¤ê¥É¥¢¤òÂ¤Ç°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬¼ª¤Î¸å¤í¤ò¤³¤¹¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò²æËý¤·¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¯ÉÔ°Â¤Ê¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Îµ¤À²¤é¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ÎÌë¤Ë¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾åÎ¹¤òÂ³¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×
2¿Í¤Ï¡ÖÇ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬
6½µ´Ö¸å¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤¿¤á¡¢2¿Í¤ÏÇ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ã°å»Õ¤Ï¡ÖÇ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡ØÇ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²È¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ÎÇ¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÁ°¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇSqueak¤È¤º¤¤¤Ö¤ó»÷¤Æ¤¤¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤â¡ÖSqueak¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Î»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢6Ç¯Á°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ô¤¤¼ç¡£
¡ÖËÜÅö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤«¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦½Ã°å»Õ¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¨¡£»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°äÂÎ¤òËä¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
6Ç¯´Ö¤ÎÊüÏ²¤ÎËö¤Ë
¼Â¤ÏShackleton¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËSqueak¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»à¤«¤é¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Â¼¤Ë½»¤àSophie¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤¬¡¢Ä¹¤¤´Ö¤½¤Î»à¤òÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç»ö¤ÊÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤¬9ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤¬µÙ²Ë¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢Squeak¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¿Í¤¬¤´ÈÓ¤òÍ¿¤¨¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤Î³°¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¥È¥éÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Sophie¤Ï°äÂÎ¤òÄí¤ËËä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ËÜÊª¤ÎSqueak¤Ï²È¤ò½Ð¤ÆÊüÏ²¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢6Ç¯¸å¤ËMichael¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î²È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤³¤ÎÇ¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»à¤òµ¶Áõ¤·¤¿ÇSqueak¤ÏËÜÍè¤Î¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Michael¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ô¤¤¼ç²ÈÂ²¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤Squeak¤Ï¤¤¤Ä¤â2¿Í¤Ë°¦ÁÛ¤è¤¯¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éSqueak¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÈºÆ¤Ó¡ÉË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤ÎËÁ¸±¹¥¤¤ÊÇ¤Ïº£¤âÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§The pet I¡Çll never forget: Shackleton, the cat who faked his own death