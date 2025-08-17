「若返った？」言われるかも♡＜40・50代＞に【レイヤーボブ】猛プッシュ！！

いつまでも、若々しいと言われたい……。そんな40・50代の大人女性が、選ぶべきヘアスタイルとは？ 今、FTN編集部が、ミドル世代におすすめしたいのは、「レイヤーボブ」なんです。レイヤーカットを入れて、軽やかに変化をつけたボブヘアなら、「若返った？」と周囲から驚かれるかもしれません。いわゆる「おかっぱ」とは一線を画す、垢抜けた印象をまとえそうなレイヤーボブをぜひチェックしてみてください。

顔まわりのレイヤーで軽快に

フェイスラインを覆うような、大胆な顔まわりのレイヤーカットが特徴的なこちらのレイヤーボブ。思い切ったイメチェンに挑戦したい人は、ぜひ注目してほしいヘアスタイルです。サイドからバックも、ザクザクとハサミを入れたようなラフなカットラインで、モダンな雰囲気を醸し出しています。明るめの髪色と相まって、軽快でシャレ感たっぷりの印象に。フェイスラインのゆるみが気になる人にもおすすめです。

ライン感を残して、ちょっぴり個性的に

こちらも、顔まわりのレイヤーカットが目をひくレイヤーボブ。毛先には、直線的なカットラインを残し、どこか個性を感じさせるスタイルです。その分、髪色はナチュラルなブラウン系でマイルドにバランスを整えています。襟足ギリギリのおさまりの良い長さで、スタイリングに手間をかけずにきまりそう。

ウルフカットのニュアンスをプラス

より軽やかさを重視したい人は、全体にレイヤーを入れて、エアリーに仕上げるとグッド。ウルフカットのようなエッジのあるニュアンスもきかせて、大人の女性らしい余裕をまとってみて。トップとベースとの段差のおかげで、頭の形をキレイに見せられそうなところも嬉しいポイント。柔らかな髪を演出できる、ベージュ系のカラーリングは、ヘアスタイルの軽やかさを加速させてくれるはず。

フェミニンムードも、レイヤーボブにおまかせ

こちらもウルフカットのニュアンスがありながら、グッとフェミニンさをアップさせたレイヤーボブです。顎にかかる曲線的な毛流れで、優しいイメージもまとえそう。バックはあえて長さを残し、エアリーなふくらみを持たせたスタイリングに。髪の長さはあまり変えたくないけれど、今までとは違う雰囲気を試してみたい、という人は参考にするといいかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里