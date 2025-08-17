TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦¡¢ÀÅ²¬¸©À¾°ËÆ¦Ä®¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤Î½÷À­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢À¾°ËÆ¦Ä®±§µ×¿Ü¤Ë¤¢¤ë²«¶âºê³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ä²¼ÅÄ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©³°¤«¤éÉ×¤È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿50Âå¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷À­¤È°ì½ï¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¥Ü¥ó¥Ù¤Î»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿åÃæ¤Ç½÷À­¤Ë¹ç¿Þ¤ò¤·¤ÆÀè¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Î½÷À­¤Î»Ñ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ö¸ÎÅö»þ¡¢³¤¤ÏÆÃÃÊ¡¢¹Ó¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾ÃËÉ¤ä³¤ÊÝ¤Ê¤É¤Ï¤­¤ç¤¦¤âÁÜº÷³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£