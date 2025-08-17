ANNA SUIコレクション新作♡古代エジプトの神秘を纏うアクセサリー

ANNA SUIから、古代エジプトの神秘を感じさせる新作アクセサリーが登場します。ホルス神やバステト女神、睡蓮やスカラベなど、歴史的モチーフを大胆かつ繊細に表現。古代王族の装飾品を思わせる鮮やかなカラーと立体的なフォルムは、日常のコーディネートにエキゾチックな輝きをプラスします。全国の百貨店や公式オンラインストアで2025年8月6日頃より発売中です。

ホルス神＆バステト女神をモチーフに

今回のコレクションでは、ハヤブサの姿を持つ天空の神「ホルス」や、猫の姿を持つ守護女神「バステト」が印象的なアクセサリーとして登場。

まずは、エジプトモチーフピアス・イヤリング（\17,600）。

次にネックレス（\37,400）。

そしてエジプトキャットモチーフネックレス（\26,400）。

ピアス・イヤリング（\19,800）。

リング（\16,500）など、インパクトと繊細さを併せ持つデザインが揃います。すべて税込価格で、全国のANNA SUIアクセサリー売場にて販売されます。

色彩とフォルムが魅せるエキゾチックな輝き

古代エジプトの王族や貴族が身に着けた装飾品の色彩を再現し、深みのあるブルーや鮮やかなゴールドが存在感を放ちます。

立体的な彫刻のようなフォルムは、見る角度によって表情を変え、コーディネートの主役としても活躍。

シンプルな服装にも、ラグジュアリーなドレスにも合わせやすく、甘さとクールさをミックスしたANNA SUIらしい魅力が光ります。

取扱店舗と発売日

新作コレクションは、2025年8月6日頃より、小田急新宿店をはじめ全国の百貨店ANNA SUIアクセサリー売場や公式オンラインストアにて発売中です。

数に限りがあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

神秘と華やかさを纏う、新しい私へ

古代エジプトの神々やシンボルが息づくANNA SUIの新作コレクションは、ただのアクセサリーではなく、装う人に物語を授ける特別な存在です。

鮮やかな色彩と緻密なディテールが、あなたの日常を非日常へと変える一瞬を演出してくれるでしょう。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりなラインナップ。

ぜひ店頭やオンラインで、その美しさとパワーを体感してください♡