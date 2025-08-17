◇長嶋茂雄さん追悼試合 セ・リーグ 巨人0―3阪神（2025年8月16日 東京D）

ともに黄金時代を築いた懐かしさを思いながら左打席へ入った。背中には代名詞だった「1」ではなく、栄光の「3」が光り輝いた。OBの王貞治氏（ソフトバンク球団会長）は笑顔でスイング。「待ちに待った日。私自身も凄くうれしいし、長嶋さんも喜んでくれているんじゃないかな」と優しく語り出した。

長嶋さんの5学年下で、巨人には1年遅れの59年に入団。V9は中心となってともにけん引した。長嶋さんの引退試合も含めて、ONアベック弾はプロ野球史上最多の106度。まさにONは野球界の顔だった。

長嶋さんが亡くなった6月3日も真っ先に駆け付けた。午後1時22分ごろに長嶋さんの遺体を乗せた車が都内の自宅に到着すると、同28分には王氏も到着した。入団直後から特別な存在で「長嶋さんは1年先輩だったんですけど、もうとにかく輝いていましたからね。同じ野球選手でありながら、何か特別な存在」と自身にとってもスーパースターだった。

引退後は監督として00年の日本シリーズで対戦するなど、常に野球界の中心だった2人。「亡くなったことは残念だけど、長嶋さんを思いながらみんなでまた盛り上げることは、これからもやってほしい」とほほ笑んだ。（村井 樹）