◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）

緊急初昇格で栄光の背番号「３」に恥じぬ堂々デビューだ。ドラフト５位・宮原駿介投手（２２）が首位・阪神相手にプロ初登板で１回１安打無失点。「このような日に初登板できて、すごく光栄。０で抑えられてよかった」と長嶋さんの追悼試合で結果を出した。

１５日に回またぎした横川がベンチ外。同じ左のリリーフとして試合当日の朝にプロ初昇格が決定した。２軍戦に備え寮でウェートトレの準備をしていた時に招集がかかり「『え！？』って。急いで着替えて…」。移動の車中で家族や恩師への連絡も済ませ、１軍の練習が終了した午前１１時半頃に東京Ｄに到着した。

先頭の小幡から１４７キロでプロ初奪三振。１死一塁から坂本も直球で二ゴロ併殺に仕留め、阿部監督に投げっぷりの良さを評価された。本来の背番号５７でのデビューとは違ったが「本当にありがたい。巡り合わせってすごい」とミスターへの思いをはせた。「この場（１軍）で投げるためにやっていた」。２軍で２６登板、防御率１．５３の安定感を発揮した。（堀内 啓太）