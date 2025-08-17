µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Ëõ¾Ã¡¡ÈèÏ«ÃßÀÑ¹ÍÎ¸¤·¤ÆÅÐÈÄ£±²óÈô¤Ð¤¹
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£ÈèÏ«ÃßÀÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¡££±Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤È¤«´°Áö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ì²ó¡ÊÅÐÈÄ¤ò¡ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£¹¾¡¡Ê£³ÇÔ¡Ë¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£±£°¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Çº£µ¨ºÇÃ»£´²ó£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£±£¶Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡£¸ª¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤±¤¬¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Â¾¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤ÏÅÐÈÄÍâÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤â»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¸½¾õ¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÈÀ¾´Ü¤¬¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ï½çÈÖÄÌ¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæ£·Æü¤Ç¸Í¶¿¡¢¿¹ÅÄ¡¢ÅÄÃæ¾¤¬ÀèÈ¯¸«¹þ¤ß¡££²£²Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ï»³ºê¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤Æ²£Àî¤é¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£