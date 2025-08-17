「美人だけどナシ…」初デート、タクシーで移動中に男が30歳女に幻滅したコトとは
今週のテーマは「無双状態の美女なのに、狙った男を落とせない理由は？」という質問。さて、その答えとは？
▶【Q】はこちら：百戦錬磨の恋愛テクを使った30歳美女が、狙った男からモテないのには理由があって…
「あぁ、やっぱりな」
澪と一緒にタクシーに乗った時、咄嗟にそう思った自分がいた。
肌も発光していて綺麗でスタイルも良い、芸能系かと思うほど華やかで目を引く美人だと思う。
でも、僕が彼女に惹かれないのには理由があった。
― 所作というか、何というか…。
でも澪は外見が可愛いからこそ、「残念だな…」と思うことが多々あったのだ。
A1：グイグイ行きすぎず、自立しているのを見せるのが正解。
澪と出会ったのは、高橋さんと木田さんという尊敬する先輩たちとの飲みの場だった。
たまたま高橋さんに連絡をしたときに「一緒に飲もうよ」と言われ、指定された店に行くと、澪がいた。
最初澪を見たときは、華奢で肌が綺麗で驚いた。そんな僕に対して、隣に座った澪は積極的に話しかけてきてくれる。
「お疲れさまです。こんな時間までお仕事されていたんですか？」
「いや、別件で会食があって。急にお邪魔しちゃってすみません」
「いえいえ、まったく問題ないです♡何飲まれますか？」
「じゃあハイボールで」
「わかりました」
― 店の人なのか…？
そう思うくらい、澪のオーダー方法はスムーズで、「飲み慣れているんだなぁ」ということは十分伝わってくる。
そんなことを考えていると、さらに澪は話しかけてきてくれた。
「裕太さん、楽しくないですか？」
「そんなことないですよ。こういう華やかな飲み会、久しぶりなので」
“経営者”というと華やかな印象を持たれがちだが、所詮僕はスタートアップだ。毎日必死だし、忙しい。
それに会食も男子が多く、女性経営者やクライアント以外で飲むのは本当に久しぶりだった。
「裕太さんって、今なんのお仕事されているんですか？」
「僕はAI系のスタートアップで…高橋さんとか、木田さんの会社とは全然規模が違いますけど」
「そうなんですね〜すごい♡」
そしてこういう反応も、久しぶりだった。なぜなら、あえてこういう女性がいる場へは最近行かないようにしていたからだ。
別に澪が悪意を持ってやっているわけではないし、一生懸命盛り上げてくれようとしているのもわかる。
でもあまりにも持ち上げられると、若干嘘くさく感じてしまう僕は、相当捻くれているのだろうか…。
しかし次の会話で、僕はもしかしたら澪に対して偏見を持っているのではないか、とも思った。
「澪さんって、この辺りでよく飲んでいるんですか？」
「私ですか？全然ですよ〜。久しぶりに飲みにきました」
― あれ？そうなんだ。
綺麗だし、華やかで先輩経営者たちも嬉しそうにしている。だから勝手に「この人、遊んでいるんだろうな」と思っていたけれど、勘違いだったのかもしれない。
そう思うと、途端に申し訳なくなってきた。
「裕太さんは？よく飲まれるんですか？」
「いや、僕はほぼ今日みたいな仕事関係の会食ばかりですね…」
ただここから、澪は急にギアを上げてきた。
「そうなんですね…良ければ、また飲みませんか？連絡先、聞いてもいいですか？」
「え？あ、はい。いいですけど」
「じゃあLINE教えてください♡」
押されるがまま連絡先を交換し、この日は解散した。けれども、翌日。澪から丁寧なお礼のLINEが来て、なんとなく流れで食事へ行くことになった。
A2：自分のことが大好きなのが溢れていて、引いた。
澪との初デートは、西麻布にある焼き鳥にした。「少し場所が分かりにくいかな？」とは思っていたが、澪はしっかり10分遅刻してきた。
「ごめんなさい、道が混んでいて」
「大丈夫ですよ。何飲まれますか？」
「まずはシャンパン貰おうかな…」
遅れてきたのは謝ってもらったのでいい。それに事前に連絡も来ていた。
しかし最初に「ん？」と思ったのは、澪がこの後、店員さんにオーダーする時のことだった。
「シャンパンひとつ」
すごく細かいと思うけれど、店員さんに対してタメ語を使うのはどうなのだろうか。
― いや、別にうっかり使ってしまっただけかもだしな…。それに、「ビールひとつ」とか「ビール一杯」とかは普通に言うか。
そんなことを考えるのは良くないと思い、僕は違う話題を振ってみる。
「澪さんは、何のお仕事をされているんですか？」
「私はIT関連です」
「高橋さんとは、よく飲むんですか？」
「はい、飲み仲間で。なんか昔から、可愛がってもらっていて」
そんな世間話をしていると、急に澪が切り込んできた。
「裕太さんってどういう人が好きですか？」
「一緒に頑張れる人がいいな、とは思います。澪さんは、どういう人がタイプですか？」
「私は、優しい人が好きです。欲を言えば、自分より稼いでいる人がいいな…くらいです♡」
そもそも、最初に澪に会った時にいた高橋さんの周りは、いつも澪のような、“何をしているかわからないけれど可愛くて綺麗な女性”がたくさんいる。
港区女子とはまた違う。それぞれちゃんと仕事はしていそうなのだが、なんとも言えない玄人感がある。
そう思ったので、前回澪と一緒にいた女性のことを聞いてみた。
「ちなみに、もう一人いた女性は？僕、全く話していなくて顔も覚えていないんですけど」
“類は友を呼ぶ”という諺の通り、友達を見ればなんとなくわかると思ったから。しかしそんな軽い気持ちで僕は聞いたのに、澪は急に不機嫌そうな顔になった。
「あぁ。晴香ですか？後輩で」
― え。冷たくない？？
本当は仲が悪いのだろうか。もしかして、聞いてはいけない間柄だったのだろうか…。「これ以上深掘りするな」といわんばかりの態度に戸惑っていると、澪は2軒目を提案してきた。
「ちなみに、この後どうします？裕太さん、もし時間あればもう1軒どうですか？」
「いいですよ」
この時に、気がついた。澪は“自分中心”でないと嫌なのだろう。だから他の女性の話をされるのが、たまらなく嫌なのかもしれない。
そして僕が「この子はないな」と思った、決定的な出来事が起こった。
それは、2軒目へ行く際にタクシーへ乗り込んだ時だった。
道も知らず、運転も決して上手とは言えない運転手さんに当たってしまった僕たち。
「すみません、新人なので」
僕も、こう言われて困る時もある。僕自身が道がわからなくて乗った時なんて、絶望的な気持ちになる。
でも知らないものは仕方ない。そう思って道案内をしていると、明らかに澪は不機嫌そうな顔をタクシーの運転手さんに向けている。
そして急に、「気分が悪い」と言い始めた。
「ごめんなさい、ちょっと運転がダメで気持ち悪くなったかも…降りてもいいですか？」
「えぇ！澪さん大丈夫ですか？」
もちろん、心配だ。でもタクシーの運転手さんに対する横柄な態度を見て、僕はびっくりしてしまった。
結局、目的地の手前で降りることになった僕たち。
「大丈夫ですか？」
心配と戸惑いが混在していると、澪はまたすごいことを言っている。
「大丈夫です。あのタクシーの運転手さんのせいなので。むしろ裕太さんは大丈夫ですか？」
― この人、気に入られたい人以外への態度が横柄すぎるな…。
相手を見下しているし、とても偉そうだ。
僕は、人によって態度を変える女性が好きではない。尊敬できないし、人としてダメだと思う。
「僕は大丈夫ですが、無理しないで下さいね」
「私、人より三半規管が弱くて…」
体調が悪くなったのは可哀想だと思うし、三半規管が弱いならば仕方のないことだ。
でも周囲に対する態度を見て、澪の本当の人間性が見えた気がする。
結局この後もう1軒行ったものの、僕はまったく惹かれず、一度きりになってしまった。
▶【Q】はこちら：百戦錬磨の恋愛テクを使った30歳美女が、狙った男からモテないのには理由があって…
▶1話目はこちら：「この男、セコすぎ…！」デートの最後に男が破ってしまった、禁断の掟
▶NEXT：8月23日 土曜更新予定
男が結婚を決める女性の特徴とは？