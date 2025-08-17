◇長嶋茂雄さん追悼試合 セ・リーグ 巨人0―3阪神（2025年8月16日 東京D）

原辰徳氏は「4番サード、原」のコールで東京ドームに登場した。右打席に立ち「長嶋茂雄先輩の雄姿、そして追悼というゲームの中で、役割を持たせていただき、打席に立てたということは、私の中でも大変光栄なこと」と思いを口にした。

左打席には王氏が立つ異例の光景。投げる松井氏に「少し、コントロールがいい人ではないので。曲げるならこっちに来いと」と言ったことを明かし「案の定、こっちに来ました」と笑った。

少年時代、長嶋さんに憧れ、巨人入りを夢見ていた。「僕の目標だった。常に全力で常に輝いていた。燦然（さんぜん）と輝く存在でした」。80年ドラフト会議で4球団競合の末、「4番サード」の後継者として導かれるように入団。会議当日の夜には「長嶋茂雄です。巨人軍に君が入るということはとても良かった」と電話で激励を受け、選手、コーチとしても指導を受けた。ヘッドコーチとして帝王学を学び、02年から監督を受け継いだ。

選手と同様に、背番号「3」のユニホームを着用。「少年野球の時には3番をつけたことはあったのですが、常々つけたいという気持ちは持っていた。自分で写真などを見ながら味わいたい」と感激していた。（小野寺 大）