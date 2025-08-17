¾¾°æ½¨´î»á¡Ö´ÆÆÄ¡¢Åê¤²¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡¡ÆÃÊÌ¤Ê»Ïµå¼°¤ÎÂçÌòÁ´¤¦¡¡¼þ¤ê¤ÏÁ´¤Æ3ÈÖ¡ÖÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡þÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÄÉÅé»î¹ç¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í0¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î16Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¾¾°æ½¨´î»á¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä±¦¼ê¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¡¢Åê¤²¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£º¸ÂÇÀÊ¤Ë²¦»á¡¢±¦ÂÇÀÊ¤Ë¸¶»á¤¬Î©¤ÄÆÃÊÌ¤Ê»Ïµå¼°¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤ÇÂçÌò¤òÁ´¤¦¤·¡¢ºÆ¤ÓÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëÅ·¤ò¸«¾å¤²¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¾ÂÇÀÊ¤ËÂç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£ÇØÈÖ¹æ3¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡ÖÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡4µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¤¿92Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÎÁÇ¿¶¤ê»ØÆ³¤ò·«¤êÊÖ¤·¼õ¤±¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤âÊÆ¹ñ¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÁÇ¿¶¤ê¤Î²»¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¤ÎÄÉÅé»î¹ç¡£¡ÖÌîµå¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¡×¤È²þ¤á¤Æ°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤¿¸ÅÁã¤Î¸½¾õ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ïºå¿À¤Ë4ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¾¡Íø¡£¡ÖºòÆü¤°¤é¤¤¤«¤é´ÆÆÄ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£2°Ì¤Ê¤¬¤é¼ó°Ìºå¿À¤È¤Ï12¥²¡¼¥àº¹¤È¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¤ÎµÕ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¡£ºòÇ¯¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇDeNA¤ËÇÔÂà¡£¤½¤ÎDeNA¤ÏÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤ÎÆ»¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¼¹î¾å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë