

ドーパミンの分泌が「排便中枢」を活性化させるという（写真：Satoshi KOHNO／PIXTA）

男性は下痢をしがちで、女性は便秘の人が多い……。そんなイメージをお持ちの人も多いかと思いますが、犀星の杜クリニック六本木院長の川本徹氏によれば、そのイメージは医学的にも説明がつくそうです。

本稿では、性差によって正反対の働きをしてしまうこともある「自律神経」の重要性について、川本氏の著書『コンパクト版 結局、腸が9割 名医が教える「腸」最強の健康法』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

「小腸の下痢」と「大腸の下痢」の2種類に分けられる

下痢とは、便の水分量が80％を超え、排便回数が頻繁になる状態のことをいいます。

原因は色々とありますが、便秘に比べると、ぜん動運動の強度というような物理的な理由より、何かしらの細菌やウイルスが侵入したことによって腸の粘膜が刺激され、原因になっている異物を急いで排出しようとして起こるのが基本です。

ただし、突発的に脳に強いストレスがかかった時に、激しいぜん動運動が起こり、下痢になることもあります。また、アルコールが粘膜を刺激し、下痢を起こしてしまうこともあります。

意外なところでは、子宮が収縮する筋肉と、腸が収縮する筋肉は同じ筋肉を使うので、生理痛が重い方は下痢も起こしやすい傾向があります。

「お腹を壊して下痢をした」という時、みなさんはお腹のどこで下痢が起きたのかなんて気にしないですよね。でも、医学的な話をすると、下痢は小腸に原因があって起こる場合と大腸に原因がある場合の2パターンあり、その見極めが治療の際の大切なポイントになります。

まず、小腸で起こる場合は、食べ物と一緒に入って来た細菌やウイルスが出す毒素が原因です。その毒素が小腸で炎症を起こすのです。

毒素や炎症反応によって出てくる物質などが、小腸内側の腸壁の粘膜を刺激します。すると、刺激された腸粘膜からは、大量の粘液が分泌されます。

実は小腸は、平常時でも1日に8〜9リットルくらいの粘液を分泌しています。その粘液は、そのまま大腸へ入っていき、そこで再吸収されています。ところが、小腸で何かトラブルがあり、粘液の分泌量がいつもよりどっと増えると、大腸に入ってきた時にすべてを吸収しきれず、そのまま便と一緒に出てきてしまうのです。

下痢の時は出てくるものの大半が水分のように感じるかもしれませんが、そこには腸の粘液もかなり含まれているのです。

お腹の調子を崩しやすい人は「自律神経」を整えて

一方、大腸で起こる場合は、細菌性の下痢が最も多いと言われます。

例えばO-157のような病原性大腸菌や、チフス菌、コレラ菌など、毒性の強い細菌が大腸に入り、水分を吸収する大腸の内側の粘膜を破綻させてしまうことで、水分が吸収できない状態になり、下痢になるのです。

内側の粘膜を破綻させるというのは、単に荒れた状態にすることもありますが、潰瘍のようなものができることもあります。いずれにしても粘膜が傷つくため、出血が起こります。ですから医者は、同じ下痢でも血便が混じっている場合は、大腸が原因の下痢という風に考えるのです。

下痢を起こさないようコントロールすることは、便秘を解消するよりもなかなか難しいことです。細菌やウイルスが体内に入らないよう、食べ物の種類や衛生面に気をつけることは最低限の予防になりますが、細菌ではなくても、自分の体質、腸内環境に合わないものが入った時に下痢を起こすこともあります。

乳糖不耐症の人が乳製品を食べるとお腹を壊してしまうといったように、「自分はこれを食べるとお腹を壊すことが多いな」というものがあるのかどうか、日ごろから意識して観察し、覚えておくことも大切です。

また、胃のぜん動運動が弱いと、胃の中で食べ物が十分に分解されずに小腸に入ってしまうことで、消化不良による下痢を招くということもあります。ですから、胃腸が弱いという自覚があるなら、なおさらよく噛んで消化を助けてあげることが大切なのです。

下痢は、ここまで話したような原因だけでなく、他にも考えられる原因が色々とあります。腸内細菌も関係していますし、もっと重い病気が原因の場合や、そういったいくつかの原因が重なって起こることもあります。

ですが、確実に言えることもあります。それは、自律神経のバランスが悪い時、特に、交感神経が優位になり、副交感神経がうまく優位にならない時に起こる、ということです。慢性的にお腹の調子を崩しやすいという人は、自律神経を整えるような生活習慣を意識しましょう。

「便秘」にもおすすめ！ 腸をカイロで温めよう

下痢だけでなく、便秘に悩む人にもおすすめの簡単な対策がひとつあります。それは、カイロなどでお腹を温めることです。

下痢の時には、温めることで激しくなりすぎているぜん動運動を少し抑えて落ち着かせ、お腹の痛みを和らげる効果が期待できます。便秘でお腹がひんやり冷たいような時には、物理的に温めることで体も心も緊張が解け、副交感神経が優位になってリラックスし、ぜん動運動が促されます。

温めるということが、交感神経と副交感神経、どちらを抑えるように働くかは、決まっているわけではなく、その時の体の状態、状況によって変わります。基本的には、より過敏になっている方に対して作用してくれるのだと思います。

実際に臨床の現場でも、腹痛を訴える人には、下痢でも便秘でも必ず温めます。最近では、夏場ほどクーラーや冷たい飲食物の影響でお腹が知らぬ間に冷えているという場合も多いので、意識的に腸を温めるようにしてください。

ちなみに男女で便秘と下痢の発症に差はあるのでしょうか。みなさん漠然と、男性は下痢をしがちで、女性は便秘の人が多いというイメージがあるのではないでしょうか。

女性は生理前にホルモンバランスの変化で便秘になりやすいという傾向はありますが、生理がスタートすると逆に下痢になるという方もいます。

アルコールが下痢を引き起こすことも多いので、お酒を多く飲む方は男女問わず下痢になりがち、ということもあります。

「排便中枢」への作用が男女によって異なることも

そこにさらに、別のファクターもありました。岐阜大学の志水泰武先生が行われたマウスの実験で出た研究結果なのですが、自律神経の働き（神経伝達物質の働き）によって、男女に差が見られることがあるようなのです。





通常の状態では、副交感神経が優位の時にぜん動運動が促され、排便が起こるのですが、逆の働きにふれてしまうことがあるようです。

男性は、幸せホルモンのひとつ、ドーパミンが非常に出やすいのですが、ドーパミンは、神経全体を活性化させるように働きます。

すると、脊髄からつながる排便中枢もドーパミンによって活性化するため、腸のぜん動運動が激しくなりすぎてしまい、下痢になりやすいというわけです。

女性の場合は、ドーパミンが男性ほど大量には出ず、GABA（γ-アミノ酪酸）を多く分泌します。

この成分は最近、チョコレートなどにも含まれているので、ご存知の方も多いでしょう。GABAは、排便中枢に対して、逆に抑制するよう働くため、腸のぜん動運動が抑えられてしまい、便秘傾向になりやすいということなのです。

GABAは、近年リラックスさせる働きがあると注目を集めている成分なので、何となく副交感神経を優位にしてくれるように感じますが、排便中枢に関しては逆に作用することがある、という結果なんですね。

やはり神経系というのはとても繊細なので、ほんの微妙な環境の違いや条件の違いで、まったく正反対の働きをすることもあるのです。

（川本 徹 ： 犀星の杜クリニック六本木院長）