◇長嶋茂雄さん追悼試合 セ・リーグ 巨人0―3阪神（2025年8月16日 東京D）

長嶋さんの愛弟子で巨人OB会長の中畑清氏（71＝スポニチ本紙評論家）が、天国のミスターに改めて感謝の言葉を述べた。中畑氏は試合に先立って特別仕様の三塁ベースを設置した。

追悼セレモニー。「FOR3VER」のロゴが記された特別仕様の三塁ベースを運んで設置するミッションを仰せつかった。憧れの人が現役の17年間、守り抜いたホットコーナー。私にとっても思いの強いポジションだ。

福島県矢吹町の小学校でソフトボールを始めた時、ランニングシャツに墨で「3」と書いた。もちろん気分は長嶋茂雄。クラス対抗の試合はいつも4番サードだった。

中学、高校時代は捕手をやったこともあったが、駒大ではずっとサード。75年ドラフトで長嶋さんが監督を務める巨人から3位指名された。ファーム暮らしが続き、そろそろ田舎に帰って牛の乳搾りでもしようかと思っていた3年目の78年オフ、レッズとの日米野球に呼んでもらった。

第1戦（後楽園）の試合途中から三塁守備に就き、8回に1点差で回ってきた打席。代打が送られると思ってもじもじしていたら、ベンチから監督が出てきた。

「なんだ、キヨシ。代えてもらいたいのか？お前が行くんだ。真っすぐ一本で打ってこい」

尻を叩かれて入った打席。初球、外寄りの真っすぐ。思い切りバットを振ったら、打球はレフトスタンドへ。逆転2ラン。これがサードのレギュラーポジション獲得のきっかけになった。

81年の開幕直後、ケガでその座をルーキーの原辰徳に譲ることになったが、現役最終年の89年はこの古巣に戻ってバットを置いた。日本球界唯一無二のスーパースターと同じポジションを共有できたのは私の誇りだ。

いつも野球界全体のことを考え、野球というスポーツを通じてみんなを幸せにすることを願っていたミスター。その遺志を継いで、私たちがファンの皆さんとともに野球界を盛り上げていきたい。（スポニチ本紙評論家）