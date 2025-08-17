◇明治安田Ｊ２リーグ ▽第２６節 秋田２−０札幌（１６日・大和ハウス プレミストドーム）

北海道コンサドーレ札幌が、開幕４連敗以来となる連敗を喫した。１１日に就任した柴田慎吾監督（４０）の初采配となったホーム・秋田戦は、前後半ともミスが絡んで失点。０―２で敗れ、クラブ史上４人目の初陣白星とはならなかった。攻撃も４月２５日の大宮戦以来、１５試合ぶりの無得点に終わったが、後半だけで１５本のシュートを放ち、終盤は敵ゴールを脅かした。指導４日という短期間の中でも見せた、指揮官が目指す攻撃的スタイルを向上させ、次戦以降の巻き返しにつなげる。

試合終了間際、ＦＷマリオセルジオが頭で放った弾道は、クロスバーに阻まれた。最大の見せ場をものにできず、柴田監督は頭の後ろで両手を組み、悔しがった。就任６日目で迎えた初陣は、１５戦ぶりの完封負け。「勝てなかったことが全て」。練習を指導したのは４日という事実も言い訳にはせず、黒星を受け入れた。

プレーオフ圏の６位と勝ち点８差という苦境の中、岩政大樹前監督（４３）の後釜を託された。初めて執るプロの指揮。「アタックするところと、どれだけ勇気を持ってプレーできるか」。試合前ミーティングでは恐れずに前に出ていくことを訴えて臨むも、前半は秋田にペースを握られた。

ハーフタイムに映像を見せながら「ワイドをうまく使いながら、スピードアップして相手の嫌なところに入っていこう」と指示した。策が実り、後半は敵陣で長くプレーした。ただ得点は生まれず「前半と比べて狙いとするものは出たが、点を取れなかったので。そこは修正しないといけない」と結果を真しに受け止めた。

明確に見えている改善点がある。攻撃に関し「一つは入る場所にさぼらずに入っているか。もう一つはこのタイミングで出せば通るのに、１個見てからとか、ワンテンポ遅い」と課題を挙げた。一方でミスが絡んでの２失点については「とがめられないと選手には伝えた」と口にした。根底にあるのはチャレンジを恐れない気持ち。目指す攻撃的スタイルへ変ぼうさせるためにも、前向きさを植え付ける。「信念を持ってぶれずにやり続けて、日々のトレーニングから１００％、次にああいう現象が出ないようにやっていくしかない」。そう言って前を見た。

試合後は選手と共にグラウンドを１周し、ファンに頭を下げた。「思いに応えられず、本当に申し訳ない気持ち」。もう失望はさせたくない。次戦は２３日の甲府戦。自身初勝利へ「本当に勝つしかない状態。チーム一丸となって、勝利に向かってベストを尽くすのみ」。立てた誓いは是が非でも果たす。（砂田 秀人）

●ＧＫ高木（新監督の初戦を終え）「相手を引き出しながら、ワイドを使って攻めるという、柴田監督のやりたいサッカーは意識的にできたと思う。正直まだまだだが、今までよりゴールに迫るシーンが増えたのは変わったところ」

●ＤＦ浦上（自身のミスから２失点目を喫し）「責任を強く感じている。あのミスは許されない。今日は僕がゲームを壊してしまった。この世界は結果が全てというのを僕たちは（監督交代で）目の当たりにした。後がないという気持ちで日々の練習をしていく」

●ＭＦ青木（攻撃的な位置でフル出場）「押し込んで試合を進めることは最近なかった。そこはいい傾向。みんなゴールを取りたい気持ちは分かるが、ゴール前の詰まってるところに入っても仕方ない。そこで工夫することは必要」