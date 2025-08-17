ぐんぐん下半身引き締まる！スクワットより“断然ラクちん”な簡単エクササイズ
脚見せの季節を迎え、下半身のスタイルアップは欠かせませんが、一般的に下半身を引き締めるエクササイズは“キツい”もの。そんな方にこそおすすめの簡単エクササイズが【壁を使うバックキック】です。太ももの裏の「大腿二頭筋」を集中強化でき、スクワットより“断然ラクちん”に実践できます。
壁を使うバックキック
（１）壁に手をつき、脚を腰幅程度に開いて片脚を後ろに引く
▲後ろ脚は脚の付け根から引きます
（３）太もも裏だけを使ってかかとをお尻に近づける
▲（２）、（３）の変化が一見わからないほど、とても小さな動きになります
その後、かかとを（２）の位置に戻して20回繰り返し、その後反対の脚も同様に実践します。なお、実践中に前脚のひざが曲がった状態（下写真左）、上げている脚のひざの位置が下がった状態（下写真中）、腰が反った状態（下写真右）になると期待する効果を得られないので、姿勢には十分に注意して実践してくださいね。＜エクササイズ監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
▲NG３例。前脚のひざをまっすぐ、後ろ脚のひざの位置をキープ、腰をまっすぐにキープすることが大切です