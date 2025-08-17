◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）

背番号「３」のユニホームに身を包み、巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）はセレモニアルピッチの右打席に立った。マウンドの松井氏に視線を送り、バットをグルンと回して構えに入ると力強くスイング。スタンドを大きく沸かせ、「長嶋茂雄先輩の雄姿、そして追悼というゲームの中で役割を持たせていただいて、打席に立ってできたということは大変光栄なこと」と特別な瞬間をかみしめた。

原氏も、背番号「３」に強い憧れを持つ一人だった。「少年野球の時には３番をつけたことがあったんですが、常々つけたいなという気持ちは持っておりました」。幼少期からの憧れであり、選手、コーチ、監督と、さまざまな場面で影響を受けた恩師と同じ番号を背負い、「あとで自分で写真などを見ながらですね、ちょっと味わいたい」と感慨深げに振り返った。

長嶋さんはどういった存在であったか、との質問にはこう答えた。「目標の方でもありましたし、と同時に、とにかくプレーが常に全力であったと。もうこれまで、いろんな選手がいらっしゃるし、これからも新しく素晴らしい選手が出てくるでしょうけど、燦然（さんぜん）と輝く存在でした」。今後もミスターは目標であり、憧れの存在であり続ける。（小島 和之）