「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）

虎の背番号３が貫禄を示した。長嶋さんの追悼試合はグラウンドに背番号３がずらり。巨人の全選手が同番号を背負う中、阪神・大山がミスターばりの勝負強さを発揮し、虎の勝利を呼び込んだ。

「昨日ああやって負けてしまったんで、そういう意味では今日の試合はすごく大きいと思っていましたし、どんな形でも勝てたのが一番大きい」

前夜は最大４点差を逆転負け。一夜明け、この試合の重みを理解していた。見せ場は２−０の三回だ。１死一、三塁から井上の低めスライダーを中堅右へ。技ありで貴重な３点目をもたらした。

「とにかく１点ずつという思いでした。いい形でつないでくれたチャンスだったので。とにかくランナーをかえすつもりで打席に立ちました」

大山もまた、長嶋さんに特別な思いを持ってグラウンドに立っていた。試合前のセレモニーに「それだけでは計り知れないほどの偉大さがある」と尊敬のまなざしを向け、感謝の言葉を続けた。

「野球界を発展させてもらった方だと思う。今こうやって野球をやれていること、すべての方に感謝してやっていかないといけない」。虎の背番号３を背負う者として背筋も自然と伸びる。「一日一日大切に、という気持ちを忘れずにやっていく必要がある」。使命感を燃やし、大山らしいプレーで魅了していく。