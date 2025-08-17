＜神宮外苑花火大会＞◇16日◇神宮球場、秩父宮ラグビー場

「2025神宮外苑花火大会」（日刊スポーツホールディングスなど主催）が16日、東京・神宮球場などで開催された。神宮球場では倖田來未（42）、荻野目洋子（56）らが、秩父宮ラグビー場ではTani Yuuki、LIL LEAGUEらがライブを行った。夜空を彩る1万発の花火も打ち上げられ、2会場で4万4000人が44回目を迎えた夏の風物詩を楽しんだ。

◇ ◇ ◇

倖田の「ハニーフラッシュ！」を合図に、神宮の空に大輪の花が咲いた。神宮球場の打ち上げのカウントダウン役を務め、「そろそろビーハナやってまいりますよ！」とあおると、ヒット曲「キューティーハニー」とともに始まった。最後の決めぜりふを観客とともに叫んだと同時に花火がはじけ、この日一番の歓声が上がった。

19年以来6年ぶりの出演で、熱狂の渦を巻き起こした。この日は「め組の人」「愛のうた」など全7曲を歌唱。最初は座って見る観客が多く「基本的には座って見てもらうんはうちではやっていないんで、動物園みたいな気持ちになるわ」と苦笑いを浮かべたが、「6年ぶりに呼んでもらって、歌わせてもらっています。最後の最後まで一緒に楽しい時間を過ごしましょう」と熱を込めた。圧倒的なパフォーマンスと力強い歌声に徐々に立ち上がる人も増え、最後は総立ちにさせた。

今年でデビュー25周年。「御年42歳！」と叫び会場を驚かせたが、「今日（メークを）薄めにしたんよ。破れたタイツはいて頑張ってます」とニヤリ。続けて「『倖田來未とかどうでもいいんだけど〜』とか言われそうでドキドキしていたけど、本当にすばらしいお客さんの前でできて、ありがとうございました」と笑いを誘いつつ、感謝を伝えた。クールで美しいパフォーマンスと軽快なトークで、夏の風物詩に豪華な花を添えた。【野見山拓樹】

〈主催〉ぴあ、日刊スポーツホールディングス、テレビ朝日、ポニーキャニオン〈後援〉朝日新聞社ほか〈協賛〉Yakult、アイム・ユニバース、明治神宮、パラマウントベッド、CANMAKE、日清焼そばU．F．O．、すき家、エンジェルシャンパン、東京きらぼしフィナンシャルグループ、スワローズPay、キリンビール、伊藤忠商事ほか〈協力〉東京メトロ、首都高速道路、鈴乃屋〈花火取り扱い〉珠屋