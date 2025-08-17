＜神宮外苑花火大会＞◇16日◇神宮球場、秩父宮ラグビー場

「2025神宮外苑花火大会」（日刊スポーツホールディングスなど主催）が16日、東京・神宮球場などで開催された。神宮球場では倖田來未（42）、荻野目洋子（56）らが、秩父宮ラグビー場ではTani Yuuki、LIL LEAGUEらがライブを行った。夜空を彩る1万発の花火も打ち上げられ、2会場で4万4000人が44回目を迎えた夏の風物詩を楽しんだ。

◇ ◇ ◇

ナイター照明に灯がともるころ、荻野目洋子（56）が神宮球場ステージに初降臨！ MCの「荻野目洋子さんです！」に大歓声が上がった。「一緒に楽しんでください！」で披露したオープニング曲は10枚目のシングル曲「六本木純情派」。続けて「コーヒー・ルンバ」を披露した。

「皆さんがご存じの曲をいきます！」に会場が沸き立った。「準備はどうでしょう！」でコール＆レスポンスの練習。「もっと！ これだけいるんだから、もっと出るでしょう！」とあおった。何度か繰り返すと満足そうに「この野外で響く感じが最高です。サビではみなさん、熱い声を出し切ってください！」と呼びかけた。

「この縁を感じながら、今日だけのダンシングヒーロー」と自身最大のヒット曲を披露。曲中もステージの端から端に移動し、客席をあおった。最後のサビではメロディーラインを変える技術も見せた。「楽しんでくれましたか！」と呼びかけると、自らは「気持ちが良いです！」と腕を突き上げた。

最後は木梨憲武プロデュース、作詞作曲所ジョージのダンスナンバー「Let’s Shake」で会場をアゲアゲにした。【川田和博】

【神宮球場】〈出演者〉倖田來未、荻野目洋子、wacci、eill〈司会〉鈴木新彩（テレビ朝日）

【秩父宮ラクビー場】〈出演者〉青山なぎさ、osage、澤村光彩、Tani Yuuki、LIL LEAGUE〈司会〉松岡朱里（テレビ朝日）