¿ÀÆàÀî¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¡¢£±¡Á£¶·î¤Ç£µ£²²¯±ß¡¡²áµîºÇ°¥Ú¡¼¥¹¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¡¡·Ù»¡´±¤«¤¿¤ë¼ê¸ý¤¬µÞÁý
¡¡¸©·Ù¤Ï¾åÈ¾´ü¡Ê£±¡Á£¶·î¡Ë¤ËÇ§ÃÎ¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÅý·×¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤Ç¡¢Ç§ÃÎ·ï¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£³£°£³·ïÁý¤Î£±£±£³£´·ï¡¢Èï³²³Û¤ÏÆ±Ìó£²£¹²¯£·£³£°£°Ëü±ßÁý¤ÎÌó£µ£²²¯£µ£´£°£°Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²áµîºÇ°¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯£±Ç¯´Ö¤ÎÈï³²³Û¡ÊÌó£¶£¶²¯£¶ÀéËü±ß¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¡£Ãæ¤Ç¤â·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÁõ¤Ã¤Æ¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡Ö·Ù»¡´±¤«¤¿¤ê¡×¤Î¼ê¸ý¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·ÙË½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾åÈ¾´ü¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¼ê¸ý¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤ª¤ìº¾µ½¡×¤Î£µ£¹£´·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³£±£··ïÁý¡Ë¡£Èï³²³Û¤ÏÌó£³£·²¯£´£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±Ìó£²£´²¯£¸£¸£°£°Ëü±ßÁý¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö·Ù»¡´±¤«¤¿¤ê¡×¡Ê£³£·£¶·ï¡Ë¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ç¡¢Èï³²³Û¤ÏÌó£³£°²¯£·£·£°£°Ëü±ß¡££±·ï¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÈï³²³Û¤ÏÌó£¸£±£¸Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±ÀéËü±ß°Ê¾å¤ÎÈï³²¤Ï£¸£¸·ïÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Î£¶£°ÂåÃËÀ¤¬£¹£¸£°£°Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Ï£³£°Âå¤¬Á´ÂÎ¤Î£²£±¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢£²£°Âå£±£µ¡¦£²¡ó¡¢£¶£°Âå£±£´¡¦£¶¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£