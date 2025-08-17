「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）

「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された伝統の一戦を阪神が制し、優勝マジックを２つ減らして「２４」とした。初回に森下翔太外野手が自己最多となる１７号先制２ランを放った。キャリアハイを達成した裏には今夏のオールスターゲームで先輩から受けた刺激があった−。

◇ ◇

初めて出場した今夏のオールスターゲームで森下は先輩の姿に刺激を受けた。中大の２学年先輩である牧がホームランダービーで優勝。決勝では先攻の日本ハム・清宮が６本放ったが、牧はそれを上回る７本をスタンドインし、本拠地・横浜を盛り上げた。

森下も出場したが、ラストスイングの１本のみに終わり、予選で清宮に敗戦。「予想通りって感じで。今年の自分は無理かなって感じで」。だからこそ牧のすごさがわかる。「パワーだけじゃなくて、正確性、芯に当てる能力っていうのが高くないといけない。そういう意味では両方の能力が高いので、すごいなと思います」と２分間の戦いの中でも、技術の高さを十分に感じた。

そして、「自分の思った通りに打てるのは武器になるので大事」と森下も身につけていきたい部分だ。球場で会えばじゃれ合うほど牧とは仲がいいが、森下にとって目指すべき存在でもある。

もちろんホームランダービーでのリベンジも果たしたい。「また来年になって、もっと技術がつけば結果が変わってくると思うんで、また出られるように、シーズン頑張りたい。出たらもっと打ちたい」。牧の背中を追い、来年はさらに成長した姿を見せる。（デイリースポーツ・山村菜々子）