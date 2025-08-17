「全国高校野球選手権・３回戦、日大三９−４高川学園」（１６日、甲子園球場）

３回戦４試合が行われ、昨夏王者の京都国際は尽誠学園（香川）に３−２で逆転勝ちして２年連続の８強入りを決めた。山梨学院は先発した来秋ドラフト候補右腕・菰田陽生投手（２年）が５回２／３を１安打無失点で勝利に貢献。日大三（西東京）、昨夏準Ｖの関東第一（東東京）も準々決勝に駒を進めた。１９日の準々決勝は抽選で京都国際−山梨学院、関東第一−日大三の顔合わせに決まった。

「強打の三高」が真価を発揮した。初回に１点を先制された日大三（西東京）だが、その裏に打者一巡の猛攻で即逆転。両チーム合わせて２５安打の打ち合いを制し、２０１８年以来の８強に一番乗りだ。

存在感を示したのは６番の竹中秀明捕手（３年）。まずは勝ち越し直後の初回２死一塁で左翼線への二塁打で好機を拡大し、この回一挙５点の勢いを生んだ。二回２死二、三塁は外角直球を右前へ２点適時二塁打。逆方向への一打にも「外角の球は、流すというよりも手前まで引きつけて引っ張るイメージ」と言う。中軸を打つ本間律輝外野手（３年）から助言をもらったといい、思考から「強打」を体現する。

初戦だった１１日の豊橋中央との２回戦でチーム４安打。５番以降は無安打に終わった。宿舎に戻ると、２番の松岡翼内野手（３年）から声をかけられた。「おまえが打ってくれ」。その言葉に発奮。この日は四回にも中前打を放ち３安打２打点で打線を活気づけた。

今春の東京大会で敗戦後から１日の練習時間は約２時間増え「どのチームよりも振ってきた」と自負がある。「浮いた球、甘い球は積極的に打って粘り強い打線でいきたい」。２戦連続完投の近藤をリードした扇の要が、打線でも要となる。