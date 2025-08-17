「全国高校野球選手権・３回戦、山梨学院１４−０岡山学芸館」（１６日、甲子園球場）

３回戦４試合が行われ、山梨学院は先発した来秋ドラフト候補右腕・菰田陽生投手（２年）が５回２／３を１安打無失点で勝利に貢献。準々決勝に駒を進めた。

マウンドに立つと、その姿は一層大きく見える。打者に迫りくるような巨体から、投じられた剛球。「歓声を聞くと甲子園だなと感じますね」。今春センバツで２年生最速タイ１５２キロを記録した菰田が、夏の聖地でも大台をたたき出した。

１−０の三回。先頭をカウント１−２と追い込むと、ギアを上げた。自身にとって今大会初となる１５０キロで空振り三振。思わず気迫の声がもれた。四回にも２度目の１５０キロを記録。５回２／３を１安打無失点と２戦連続の先発で結果を残した。

真の二刀流へ向けても一歩前進だ。五回２死二塁で初球直球を捉え、左中間に痛烈な打球を飛ばすと、大きなストライドで一気に三塁へ。この回６得点の猛攻に加わり、ガッツポーズを決めた。初戦だった１２日の聖光学院との２回戦は無安打だったが、この日は３安打３打点。ドジャース・大谷を目指す１６歳は「甲子園で自分のプレースタイル（二刀流）を発揮できた」と納得顔だ。

身長１９４センチ。この日もベンチで頭をぶつけてしまうなどビッグな男だが、暑さが弱点。吉田洸二監督（５６）からは「ホッキョクグマ」と例えられることもある。ただ「きょうは暑い中で良い投球ができた。暑さに強い動物になれたら」とニヤリ。夢舞台でスタミナ面も成長まっただ中だ。

今大会は横浜・織田翔希、沖縄尚学・末吉良丞ら２年生投手が豊作という中で「負けられないですが、まずはチームの勝ちにこだわりたい」と右腕。広大な聖地が、怪物を怪物たらしめる。

◆菰田 陽生（こもだ・はるき）２００８年１２月２１日生まれ、１６歳。千葉県御宿町出身。１９４センチ、１００キロ。右投げ右打ち。小学１年で御宿少年野球クラブで野球を始め、御宿中時代は千葉西リトルシニアでプレー。山梨学院では１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒４、遠投１００メートル。好きな野球選手は大谷翔平。最速１５２キロ、高校通算２５本塁打。