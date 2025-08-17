「全国高校野球選手権・３回戦、関東第一４−１創成館」（１６日、甲子園球場）

３回戦４試合が行われ、昨夏王者の京都国際は尽誠学園（香川）に３−２で逆転勝ちして２年連続の８強入りを決めた。山梨学院は先発した来秋ドラフト候補右腕・菰田陽生投手（２年）が５回２／３を１安打無失点で勝利に貢献。日大三（西東京）、昨夏準Ｖの関東第一（東東京）も準々決勝に駒を進めた。１９日の準々決勝は抽選で京都国際−山梨学院、関東第一−日大三の顔合わせに決まった。

昨年と同じ思いはしたくない。関東第一（東東京）は三回、坂本慎太郎投手（３年）は１死満塁の好機に集中力を研ぎ澄ませた。初球のストレートを仕留め右前２点打。結果的に決勝点となり「めちゃくちゃうれしい。初球から絶対に打つと決めていたので、しっかり振れたことが良かった」と笑顔で振り返った。

昨夏の決勝、京都国際戦。当時２年だった坂本は延長タイブレーク十回裏、２死満塁で空振り三振に倒れ、最後の打者になった。甘く入った初球に手が出せず、そのまま倒れた後悔は今も心に刺さっている。「初球を振れなかった悔しさが残っているので、甲子園で借りを返すために意識して練習した」。１年間、初球にこだわって技術を高めてきた。

投げても２番手で六回から登板し、４回を３安打無失点。チームの夏２０勝目を飾り、準々決勝は日大三と対戦する。夏の東京勢対決は２０１０年３回戦で早実に１０−６で勝利して以来だ。坂本は知らされた瞬間「東京ですか…」と絶句したが、すぐ闘争心に点火。「自分が投げて絶対勝ちたい」と表情を引き締めた。