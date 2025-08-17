¡Ö²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤àÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×µå³¦OB¤¬Àä»¿¤¹¤ëºå¿À¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¡¢21ºÐ¤Îüþ¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥Èüþ¡¡¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤âÏÃÂê¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Æ¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¡×
¹âÂ´4Ç¯ÌÜÊá¼ê¤ÎÃæÀî¤Ï¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï8·î16Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë3¡Ý0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëºå¿À¤¬ÅêÂÇ¤ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¹Í»¡¡Ûºå¿ÀÍ¥¾¡M28¤Ç¤Û¤Ü³Î¼Â¤«︎¡ØºòÇ¯¤È¡»¡»¤¬°ã¤¦︎¡Ù¶¯¤µ¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ︎º´Æ£µ±ÌÀ40ËÜÄ¶¤¨¤Ê¤ë¤«¡ÄËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç»°´§²¦¤Î²ÄÇ½À¤â︎¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡½é²ó°ì»àÆóÎÝ¤«¤é¿¹²¼æÆÂÀ¤¬Áê¼êº¸ÏÓ¡¢°æ¾å²¹Âç¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î17¹æ2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È3²ó¤Ë¤âÂç»³ÍªÊå¤¬Å¬»þÂÇ¤È¥¹¥¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤¬µå°Ò¤¢¤ëÄ¾µå¤òÃæ¿´¤ËÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¡¢9²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤Çº£µ¨3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢23Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢ÀáÌÜ¤Î10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¼ã¸×¤ÎÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¹âÂ´4Ç¯ÌÜÊá¼ê¤ÎÃæÀîÍ¦ÅÍ¤Ï2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼ê2ÈÖ¼êµÆÃÏÂçµ©¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¶¯Îõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¡£9²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇµÕÊý¸þ¤Ë±¿¤Ó¡¢3°ÂÂÇÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥×¥í½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥í½é¤Î5ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡¢º£·î7Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯¿´Â¡¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡21Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È7°ÌÆþÃÄ¡£¸µ¡¹¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ëÂÇ·â¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤µ¤ì¡¢Êá¼êÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤Ï³°Ìî¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÂ´Ìî¼ê¤Î°éÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæÀî¤Ë¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¹Í»¡¡Ûºå¿ÀÍ¥¾¡M28¤Ç¤Û¤Ü³Î¼Â¤«!?¡ØºòÇ¯¤È¡»¡»¤¬°ã¤¦!!¡Ù¶¯¤µ¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ!!º´Æ£µ±ÌÀ40ËÜÄ¶¤¨¤Ê¤ë¤«¡ÄËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç»°´§²¦¤Î²ÄÇ½À¤â!!¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤Îºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ÎÇØ·Ê¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÅêÂÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤òÂ·¤¨¡Ö¥¹¥¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÀ®Ä¹¤äÅ´ÊÉ¤Îµß±ç¿Ø¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÃæ¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¹âÂ´4Ç¯ÌÜÊá¼ê¤ÎÃæÀî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ëÂÇ·â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö±¦¼ê¤Ç¥¬¡¼¥ó¤ÈÂÇ¤Ä¤·¡¢ÎÏ¤¢¤ë¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÊá¼ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Æ¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ºäËÜ¤Î¼¡¡¢Çß¤Á¤ã¤ó¤Î¼¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ê¤ãÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤Èº£µ¨¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Î¹×¸¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¼ã¼êÊá¼ê¤Î°éÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸÷ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï5·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥×¥í½é°ÂÂÇ¤â¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¤®¼è¤ë¤Ê¤É¡¢Æ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÑÀª¤â¥×¥í¸þ¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡Öµ¤¤¬¶¯¤½¤¦¤À¤â¤ó¤Ê¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤¬°ã¤¦¤Ê¡¢²¿¤«¤ò¤Ä¤«¤àÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¹âÌÚ»á¤âÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¡ÖÍ¥ÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï1²ó¤Ä¤«¤ó¤À¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤¹¤ëÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅ¥½¤¯¡¢¾¡Éé¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¹ë²÷¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤¿ÇØÈÖ¹æ68¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤¬º£¸å¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]