「明治安田Ｊ１、町田３−０Ｃ大阪」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はＣ大阪に３−０で快勝し、クラブ新のリーグ戦７連勝、公式戦１０連勝とした。京都は東京Ｖに１−０で競り勝って暫定首位に立った。福岡と１−１で引き分けた鹿島と勝ち点４８で並び、総得点で上回った。前節２位の柏は１７日に岡山と対戦する。

満員のホームサポーターもお祭り騒ぎだ。町田がクラブ新となるＪ１で７連勝。さらに公式戦連勝も大台の１０に乗せた。前半８分に得点がビデオ判定で取り消されるも動じず、その後前半だけで２得点。堅守で逃げ切る必勝パターンに持ち込み、５試合連続のクリーンシートを達成した。

一戦必勝の積み重ねが大きな数字となっている。ボランチとして中盤を制圧したＤＦ中山は「パーフェクト」と結果、内容に納得の表情。「連勝なんてどうでもいいから、目の前の試合を勝とうという雰囲気が練習から出ている」と充実感を漂わせた。

最大１５だった首位との勝ち点の差は２に肉薄。それでも黒田監督は「この連勝は今までの借金を返しているだけ。まさにこれからが勝負、がんばりどころ」と慢心はゼロだ。町田旋風はまだまだ止まらない。