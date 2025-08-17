◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）

長嶋さんと史上最強の「ＯＮ砲」を形成した王貞治氏（８５）＝ソフトバンク球団会長＝が、始球式にサプライズ登場した。「４番・ファースト、王」がコールされると、大歓声が東京Ｄを包んだ。巨人の永久欠番となっている、慣れ親しんだ背番号１ではなく「３」のユニホームを着た世界のホームラン王が、バットを握った。

「今日は巨人ファンだけじゃなくて日本全国中でね、皆さんが盛り上げてくれたような感じです。私もすごくうれしい。長嶋さんも喜んでくれてるんじゃないかと思います」

右打者の原氏と向かい合って左打席へ。松井氏が天井へ右手を挙げると柔らかい笑みを浮かべ、右足をゆっくりと上げた一本足打法でスイングした。ともにプロ野球界を先導したミスターの追悼試合に花を添え「僕は運が良くて、ずっと同じような時代を過ごしてきた。存在そのものが国民の気持ちを明るくしてくれる」と盟友との日々を思い返した。

６月には「いずれ、そういう話も出るでしょう」と長嶋さんの名前を冠した賞の新設の可能性について言及。その功績を次代に継承し、いずれ長嶋さんのようなスーパースターが誕生することを待望している。ミスターへの思いをかみしめるように、穏やかな口調で言葉を紡いだ王氏は「折につけて、こういう形で長嶋さんを思いながらみんなで気持ちを盛り上げるということは、これからもやってほしいと思います」と願いを込めた。（内田 拓希）