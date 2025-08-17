◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2025年8月16日 東京D）

これぞ、エースの投球だった。9回最後の打者を遊ゴロに仕留めると、村上はようやく頬を緩めた。今季3度目の完封を、自身の巨人戦初完封で彩り、2年ぶりに2桁10勝目をつかんだ。長嶋茂雄さんの追悼試合で、巨人戦通算7試合4勝無敗の“Gキラー”が、本領を発揮してみせた。

「個人としては2桁いきたかったので、良かったです。チームが優勝するのが一番なので、もっともっと勝っていきたい」

いつもとは違う雰囲気の中でも、「あまり気にし過ぎず」いつも通りアウトを積み重ねた。強気の直球勝負で二塁すら踏ませない。この日から復帰した、智弁学園の2学年先輩・岡本も2打数無安打に封じるなど、相手打線を散発2安打と圧倒。「コースを丁寧にいけたのが良かった」と充実感を漂わせた。

前回登板でひと足早く10勝に到達した才木とともに、今季はWエースを形成。オフ期間や春季キャンプ中には「同学年会」を開催しており、「いたらしゃべりますし、（同学年は）全員仲がいい」とほほえむ。中でも、同じ兵庫県出身で、先発投手の才木とは一緒に過ごす時間も多く、まさに相棒だ。

「才木と2人でカード頭を取って引っ張っていきたい」と臨んだ今季。ここまで、ともにチームトップタイの10勝を挙げるなど、有言実行でチームをけん引してきた。いい時も悪い時も支え合ってきた二人。プライベートのたわいない話から、真剣な野球談議まで、互いに気兼ねなく話せる間柄で「少しでも、そう（支えに）なれれば自分でもいいですし、一緒に頑張っていけたら」と話す。その存在が刺激になり、原動力にもなる。

今カードでは、今季初めて同一カードでの登板が実現する。先に任務を果たし、「才木もいいピッチングをすると思いますし、自分はゆっくりしながら試合を見たいなと思います」とニヤリ。最高の形で、相棒へとバトンをつないだ。（山手 あかり）

○…阪神のシーズン25度目の零封は、近年では23年オリックスの24度を上回り、12年中日の29度以来13年ぶり。プロ野球記録は56年西鉄と65年阪神の32度。また阪神では前出65年の32度、56年28度、40年26度に続く単独4位の数字となった。

○…村上の完封は今季3度目。阪神投手のシーズン3完封以上は、昨季の才木3完封に続くもの。00年以降、02年井川慶と15年藤浪の4完封をはじめ、村上が5人目（8度目）の記録。