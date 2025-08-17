「楽天５−９日本ハム」（１６日、楽天モバイルパーク）

最高の笑顔がはじけた。苦しみが一打で昇華していく。日本ハム・万波は両腕を突き上げた。「本当に（好不調を）行ったり、来たり。いいかなと思ったら全然ダメで、同じことをやろうと思ってもできていなかったりとか」。試合前までで月間打率・１０３。打順も８番まで下げた男が一打で、チームに勝利を呼び込んだ。

高い勝率を誇るピンクに染まった敵軍の雰囲気を、全員で打ち崩した。０−０の二回１死一、三塁で万波が打席に向かう。八木打撃コーチからはミーティングで「得点圏でボールを選んでいる余裕はない。積極的に前に飛ばしていくように」と鼓舞されていた。

初球を捉えると打球は左翼線を抜け、送球間には好走塁で一気に三塁へ。２得点を皮切りに、打線は１６安打９得点と爆発し、試合後の新庄監督も「誰が打ったかよう分からん」とうれしい嘆きに笑顔も見せた。

首位・ソフトバンクが敗れたため、３ゲーム差に詰まった。「今のチームにプラスαを出せるとすれば、僕がどんどん復調していくことかなと感じる」とは万波。チーム浮上の切り札は自らの役割を理解し、一打に覚悟を懸けていく。