◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2025年8月16日 東京D）

阪神・中川が、プロ初の3安打猛打賞をマークした。高卒4年目の21歳らしく、思い切りがいい。2回は井上のカーブを左前へ運び、4回先頭では代わったばかりの菊地の直球を左翼線二塁打とした。いずれも初球から積極的に仕掛けた。9回はフルスイングの空振りをした直後のボールを右前打。プロ初登板のルーキー・宮原のカットボールを捉えた。

迷いがないスイングの要因は「ピッチャーの投げる球とかを頭に入れて打席に入れているので」と語る。本職が捕手らしく、対策と読みがマッチして安打を重ねた。

母校・京都国際はこの日、夏の甲子園大会3回戦で尽誠学園を破り、8強に進出した。自身が3年夏の21年に4強入りし、昨夏は優勝。すっかり全国区になったことに「後輩に負けないように、自分も名前を売っていかないと。高校の方が（知名度が自分より）先行しちゃっているので。もっと自分の名前を有名にというか、自分もいるんだぞというのを示したい」と対抗心も燃やした。打って打って、中川の名前を野球ファンに売り込む。（倉世古 洋平）