◇ナ・リーグ カブス―パイレーツ（2025年8月16日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのパイレーツ戦に先発登板。7回で85球を投げ、1本塁打を含む3安打1失点、6三振、2四球と力投したが、またも援護に恵まれず、今季9勝目はならなかった。

初回、先頭のトリオロを3球三振に斬って落とす万全の立ち上がり。続くファムは初球の90・9マイル（146・3キロ）速球で仁ゴロに、3番・レイノルズも初球の90・8マイル（146・1キロ）速球で右飛と、わずか5球で初回を「0」に抑えた。

2回はゴンサレス、マカチェンと2者連続で空振り三振に。6番・バートは2球で中飛に打ち取った。3回は先頭のペゲロを83・5マイル（約134・4キロ）のスプリットで空振り三振。続くカナリオには左前に抜けそうなライナーを弾き返されたが、遊撃・スワンソンがジャンプしてバックハンドで好捕。9番・カイナーファレファは遊ゴロに抑えた。

だが4回に落とし穴が待っていた。先頭のトリオロを遊飛に打ち取った1死無走者で、2番・ファムにカウント・1―0からの2球目、83・9マイル（約135キロ）のスプリットを左翼席に運ばれた。それまで打者10人にパーフェクト投球を続けていたが、必殺武器であるスプリットが落ちきらず、痛恨の先制アーチを喫してしまった。

それでも今永は動じることなく後続を断ち、5回も3者凡退で追加点を許さなかった。6回は2死から左越え二塁打と四球で一、二塁とされたが、3番・レイノルズを中飛に打ち取ってピンチ脱出。7回も2死から四球と左翼線安打で一、三塁とされたが、最後は8番・カナリオから観衆総立ちでのスタンディングオベーションンの中、83・8マイル（約143・8キロ）のスプリットで空振り三振を奪い、反撃の芽を摘み取った。

前回登板となった10日（日本時間11日）のカージナルス戦では、6回2/3を4安打3失点、今季最多となる9奪三振と力投したものの援護に恵まれず5敗目を喫した。そしてこの日も力投実らず、今季9勝目はおあずけ。たった1球の失投が、最後まで響いた。